TP.HCM: Công an phường, xã ‘đi từng ngõ, gõ từng nhà’ để làm sạch dữ liệu xe

(PLO)- Hàng loạt trường hợp phương tiện mua bán qua nhiều đời chủ, sai lệch dữ liệu đang được Công an TP.HCM rà soát tận nhà. Nhờ sự tận tình của các lực lượng công an và sự hợp tác của người dân, chiến dịch đang được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo mục tiêu dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống" trước 31-12.

Video: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’: Cuộc chạy đua làm sạch dữ liệu xe. Thực hiện: THY NHUNG - THƯ KỲ - HOÀI TRỌNG

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu về đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe (GPLX), số hóa hồ sơ và đảm bảo hiệu quả việc kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia, Công an TP.HCM đã và đang triển khai kế hoạch về tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, GPLX và số hóa hồ sơ đăng ký xe.

Theo đó, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM phối hợp với Công an xã, phường tổ chức đối chiếu giữa thông tin của xe, chủ xe và người lái xe do danh sách Cục CSGT cung cấp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương và trực tiếp xác minh, thu thập thực tế thông tin của xe và công dân cư trú trên địa bàn.

Để đảm bảo tiến độ, lực lượng cảnh sát khu vực (CSKV) đã không quản ngại "đi từng ngõ, gõ từng nhà" và xác định thời điểm từ 17 giờ đến 21 giờ mỗi ngày và vào cuối tuần là “thời điểm vàng” để rà soát dữ liệu.

Công tác làm sạch dữ liệu đã ghi nhận nhiều trường hợp phương tiện có thông tin không trùng khớp giữa dữ liệu đăng ký và dữ liệu cư trú, chủ xe đã thay đổi chỗ ở, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và sang tên xe hoặc phương tiện không còn tồn tại thực tế.

Việc rà soát, đối chiếu thực địa giúp loại bỏ những dữ liệu “rác”, những trường hợp có sai sót, trùng lặp, hoặc chưa được định danh chính xác đều được ghi nhận để điều chỉnh và cập nhật vào hệ thống đăng ký, quản lý xe.

Tại phường Phú Nhuận, vào tối 11-12, phóng viên đã theo chân Đại úy Phan Huy Tú - CSKV- đến từng hộ dân để làm sạch dữ liệu. Lúc 18 giờ, tại nhà bà Vũ Kim Oanh (sinh năm 1964), hệ thống ghi nhận gia đình có 3 chiếc xe, qua xác minh, một chiếc đã cho tặng người thân nhưng chưa sang tên. Hai chiếc còn lại đang được các thành viên sử dụng, cư trú tại địa chỉ này, và thông tin được CSKV xác nhận "đúng chính chủ, còn sống tại địa chỉ này".

Đối với những xe đã xác định đúng số khung, số máy, đang sử dụng và lưu hành, CSKV sẽ cập nhật thông tin GPLX lên hệ thống. Những trường hợp có xe nhưng không có chủ xe (mua bán, tặng cho nhưng chưa sang tên) hoặc không có cả xe và chủ xe đều được CSKV cập nhật để làm sạch dữ liệu.

Theo bà Kim Oanh, ban đầu mọi người nghe có vẻ có khó khăn nhưng lực lượng CSKV hướng dẫn tận tình, gặp nhiều thuận lợi và thoải mái. “Theo như tôi biết cơ quan chức năng đang rà soát lại các thông tin đối với các xe đang lưu hành, từ đó mới biết được hiện trạng của xe. Tôi thấy nhiều người có xe đã tặng cho, hoặc chủ xe đã mất rồi, hoặc chủ xe đã bán nhưng không sang tên thì qua đợt rà soát này sẽ thu thập lại chính xác hơn”- bà Kim Oanh chia sẻ.

Cũng theo bà Kim Oanh: “Chúng tôi cũng được tuyên truyền để số hoá, mọi thông tin được tích hợp lên VneID sẽ tạo thuận lợi cho người dân và việc quản lý thông tin. Với tôi việc sử dụng công nghệ thông tin không quá khó khăn vì tôi là người mới về hưu. Tuy nhiên, đối với một số người lớn tuổi bước đầu có thể có khó khăn nhưng khi được con cái hỗ trợ, hướng dẫn và CSKV xuống tận tình chỉ giúp các thao tác thì cũng sẽ dần quen với hệ thống này”- bà Kim Oanh cho biết thêm.

Tối cùng ngày, chúng tôi di chuyển qua nhà ông Đinh Gia Thiết với 6 hồ sơ trên hệ thống nhưng xác định gia đình ông Thiết hiện chỉ đang sử dụng 4 chiếc xe.

Ông Thiết cho biết trước đó những chiếc xe đã sử dụng và bán cho người khác, ông nhớ đã làm các thủ tục tuy nhiên không nhớ chính xác là làm thủ tục mua bán giấy tay hay giấy uỷ quyền sử dụng. Do đó, hiện những chiếc xe ông đã bán vẫn có tên trên hệ thống ghi nhận ông là người sở hữu.

Tuy nhiên, một trong những khó khăn mà chúng tôi ghi nhận được là đa số người dân chỉ nhớ về loại xe đã sử dụng như xe Vision, Xe Cup, xe Dream… và không nhớ được biển số xe. Thậm chí có những xe đã bán trên 30 năm và hiện chỉ xác định các xe đó không còn sử dụng.

“Chiếc xe 59H-XXXX hoặc XX-XX.442 đã bán cho cá nhân cách đây hơn 10 năm và hiện cũng không thể nhớ người mua. Cũng vì quá lâu nên các hồ sơ bán xe chúng tôi cũng không còn lưu lại giấy tờ”- ông Thiết xác định các dòng xe này đã từng đứng tên và không có ở đây.

Ông Thiết mặc định các xe ông bán đã làm thủ tục sang tên vì biết sau khi bán xe nếu có xảy ra các vấn đề trong quá trình sử dụng sẽ ảnh hưởng đến mình. Tuy nhiên, ông cũng không nhớ rằng chủ xe mới có thực hiện các thủ tục tiếp theo hay không.

Trong quá trình rà soát dữ liệu đăng ký xe, CSKV cũng xác định ông Thiết hoặc chủ xe khác trong gia đình (con gái ông Thiết) có GPLX là loại GPLX thẻ giấy cũng đã hướng dẫn người dân ra phường để được hỗ trợ đổi GPLX và tích hợp trên VNeID.

Ông Thiết là người vừa có GPLX hạng B2 và A1, trong đó, GPLX hạng B2 đã hết hạn từ năm 2023. Theo đó, CSKV cũng hướng dẫn các thủ tục để ông đổi GPLX.

Ngày cuối tuần cũng là “thời điểm vàng” để các CSKV đến gõ cửa từng nhà đi từng hẻm để xác nhận thông tin. Mỗi một bộ phận đều được các Phó Trưởng Công an phường phụ trách đôn đốc để đảm bảo tiến độ nhưng vẫn hợp lòng dân.

Tại Phường An Hội Đông, trụ sở Công an Phường vẫn sáng đèn lúc 20 giờ tối thứ Bảy (ngày 13-12). Tại đây, 4 Cán bộ Tổ Đăng ký xe của Phường vẫn miệt mài nhập số liệu lên hệ thống, phần mềm của PC08 cung cấp.

Trung tá Đặng Văn Cư, Trưởng Công an Phường An Hội Đông, cho biết dù cuối năm lực lượng CSKV có nhiều nhiệm vụ khác như rà soát dữ liệu lao động, đất đai, cử tri nhưng Ban Chỉ huy Công an Phường đã quán triệt tập trung và đôn đốc, giám sát cho cán bộ chiến sĩ hoàn thành chỉ tiêu trước thời hạn PC08 đề ra là ngày 31-12.

Ban chỉ huy Phường giao nhiệm vụ cho các Cán bộ Chiến sĩ trẻ, năng động và am hiểu công nghệ thông tin để nhập dữ liệu, đảm bảo CSDL phải “đúng, đủ, sạch, sống”.

Theo đó, lực lượng Công an Phường An Hội Đông đã thực hiện dựa trên Danh sách 1 (do PC08 đưa xuống): Trùng khớp 51.249 phương tiện (gồm 2.028 xe ô tô và 49.221 xe mô tô).

Danh sách đợt 2: Không trùng khớp 41.241 xe (gồm ô tô: 2.999 xe và mô tô: 38.242 xe).

“Đến ngày 13-12, Công an Phường An Hội Đông đã làm sạch số lượng phương tiện để đẩy lên hệ thống dữ liệu là 27.000 xe, giảm trừ 16.000 xe không thuộc địa bàn. Nhờ việc tăng cường máy tính, phần mềm dữ liệu và tập huấn ứng dụng Mobifone”- Trung tá Cư cho biết và xác định với tiến độ hiện tại, Tổ CSKV và Tổ đăng ký xe cam kết sẽ đạt chỉ tiêu làm sạch dữ liệu đăng ký xe vào ngày 25-12.

Trước đó, phóng viên đã theo chân các tổ CSKV, Đại uý Lâm Thanh Tùng vào chiều thứ Bảy (13-12), xuống từng nhà dân. Công tác này nhận được sự đồng tình và đánh giá cao của người dân.

Đánh giá công tác phối hợp làm sạch dữ liệu, anh Nguyễn Văn Khương (Khu phố 37, phường An Hội Đông) cho biết người dân trong khu phố rất kỳ vọng dữ liệu sạch sẽ giúp các giao dịch mua bán, tặng cho phương tiện được minh bạch. Họ tin rằng việc này sẽ chấm dứt tình trạng mua bán xe qua nhiều đời chủ nhưng không sang tên, giúp người mua sau này tránh được rủi ro pháp lý.

“Trước đây tôi cũng đã mua chiếc Honda Dream và cũng đã thực hiện việc sang tên đổi chủ từ 2016. Vì thế, khi CSKV xuống để thực hiện làm sạch dữ liệu cũng rất nhanh chóng, thuận tiện” – anh Khương chia sẻ và đánh giá cao nỗ lực của lực lượng Công an trong việc chuẩn hóa dữ liệu, hướng tới một nền hành chính điện tử, giảm phiền hà, giấy tờ khi giải quyết các thủ tục liên quan đến xe cộ. Đặc biệt là khi dữ liệu đồng bộ thì cơ quan chức năng sẽ thông tin đúng về địa chỉ cho chủ xe trên địa bàn đó được. Nếu xe không chính chủ thì cũng phải biết nguồn gốc để minh bạch về xe.

Anh Nguyễn Hiếu Trung (ngụ phường An Hội Đông) nói: “Rất nhiều người ủng hộ việc tích hợp thông tin xe lên ứng dụng VneID. Khi đó chúng tôi không cần mang theo giấy tờ xe bản cứng, dễ dàng tra cứu phạt nguội và các thông tin liên quan khác một cách nhanh chóng.

CSKV nắm được địa bàn người dân sinh sống, thông tin xe, ngoài ra tránh được trường hợp trộm cướp”- anh Trung nhận định và đưa ra ví dụ khi người dân bị mất xe sẽ báo lên CSKV, CSKV sẽ ngay lập tức nắm được địa bàn người dân mất xe, loại xe, báo cáo đến bộ phận chức năng để nhanh chóng điều tra, lấy lại xe khi có thể.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga - Phó Trưởng phòng CSGT, Công an TP.HCM, cho biết TP hiện đang đứng đầu về số lượng phương tiện phải rà soát, bởi số lượng phương tiện đăng ký và quản lý trên địa bàn là rất lớn. Chính vì vậy, đối với những trường hợp mua bán qua nhiều đời chủ, khi người mua hoặc người bán đã di chuyển qua nhiều nơi và không còn sinh sống tại TP.HCM, đang lao động hoặc học tập ở địa phương khác, nên việc triển khai vẫn còn gặp nhiều vướng mắc. Đến thời điểm này, nhiều người vẫn ở xa nên chưa thể cập nhật đầy đủ thông tin, và đây cũng là một trong những khó khăn đáng kể.

Khó khăn thứ hai là trong việc kê khai. Có nhiều trường hợp đã chuyển nơi cư trú sang địa phương khác nhưng chưa khai báo, chưa cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì vậy, việc liên hệ với chủ sở hữu hiện tại của phương tiện cũng gặp nhiều khó khăn.

Thứ ba là về nhân lực và kỹ thuật. Mặc dù chúng tôi đã phối hợp với MobiFone để xây dựng ứng dụng hỗ trợ cập nhật dữ liệu, nhưng người dân cần thời gian để làm quen, cài đặt và thao tác trên điện thoại hoặc máy tính.

Trong quá trình làm sạch dữ liệu, chúng tôi phát hiện một số vấn đề mà người dân thường gặp phải. Thứ nhất là việc mua bán qua nhiều đời chủ nhưng chưa làm thủ tục thu hồi hoặc sang tên. Vấn đề này gây nhiều phiền toái, đặc biệt trong trường hợp xử phạt nguội, bởi thông báo vi phạm không đến được người đang sử dụng phương tiện để thực hiện nghĩa vụ đóng phạt. Điều này có thể dẫn đến việc bị ngăn chặn đăng kiểm do phương tiện chưa nộp phạt.

Thứ hai là các sai sót về dữ liệu cá nhân so với Cơ sở dữ liệu dân cư, chẳng hạn như sai họ tên, năm sinh hoặc địa chỉ cư trú do người dân không cập nhật khi có thay đổi.

Thứ ba là thiếu sót về hồ sơ đăng ký xe, có trường hợp hồ sơ bị thất lạc hoặc mất mát, gây khó khăn trong quá trình làm thủ tục đăng ký hoặc sang tên sau này.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo quyền và lợi ích, PC08 đề nghị người dân có phối hợp với lực lượng Công an cấp xã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin có liên quan đến xe và thông tin cá nhân cần thiết theo đề nghị của cơ quan Công an.

Để tránh những rủi ro về pháp lý, chủ xe đã chuyển nhượng xe nhưng chưa thực hiện các thủ tục thu hồi, sang tên theo quy định, cần đến cơ quan đăng ký xe để thực hiện khai báo, cung cấp thông tin về phương tiện cho cơ quan đăng ký xe hoặc thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

Đối với người đang sử dụng xe đã mua xe qua nhiều tổ chức, cá nhân, không tìm thấy chủ xe đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký xe, phải nhanh chóng đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và sang tên xe theo quy định.

Theo Công an TP.HCM, sau khi rà soát, đối chiếu dữ liệu và thu thập thông tin thực tế công dân cư trú tại địa phương, Công an cấp xã gửi kết quả về Phòng CSGT để tổng hợp, gửi về Cục CSGT để đối soát, cập nhật vào cơ sở dữ liệu GPLX và gửi kết quả về cơ quan đăng ký xe để cập nhật.

Việc tổng rà soát, làm sạch dữ liệu nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về đăng ký phương tiện, cơ sở dữ liệu về GPLX đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Qua đó, bổ sung nguồn tài nguyên vào cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia của Bộ Công an, góp phần đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và cải cách hành chính trong lực lượng Công an nhân dân.

Trong đợt tổng rà soát làm sạch dữ liệu, lực lượng Công an TP sẽ tổ chức thu thập thông tin, tuyên truyền, vận động người dân sinh sống trên địa bàn TP chuyển đổi sử dụng GPLX bằng vật liệu giấy bìa sang thẻ PET.

Kế hoạch này sẽ được tổ chức thực hiện và hoàn thành trước ngày 31-12-2025.