Công an TP.HCM đến từng nhà rà soát xe máy để làm sạch dữ liệu, không phải kiểm tra xử phạt 17/10/2025 14:47

(PLO)- Thông tin Công an TP.HCM sẽ đến từng nhà kiểm tra xe máy, giấy phép lái xe khiến nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, đây chỉ là kế hoạch rà soát, làm sạch dữ liệu, không phải kiểm tra xử phạt.

Thông tin về việc Công an TP.HCM sẽ kiểm tra xe máy và giấy phép lái xe tại từng hộ dân khiến nhiều người dân băn khoăn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định đây là kế hoạch tổng rà soát, đối chiếu dữ liệu để đảm bảo tính chính xác, phục vụ công tác quản lý, không phải chiến dịch kiểm tra xử phạt.

Cán bộ Công an Phường Nhiêu Lộc, TP.HCM đến 1 hộ dân sinh sống trên địa bàn để rà soát, lập danh sách và hướng dẫn cấp đổi GPLX từ dạng giấy sang dạng PET. Ảnh: PC08

Theo Công an TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và kế hoạch số 6198/KH-C08-P4 ngày 1-10-2025 của Cục Cảnh sát giao thông (C08), đơn vị đang triển khai kế hoạch tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe và số hóa hồ sơ đăng ký xe.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM phối hợp với công an cấp xã, phường tổ chức đối chiếu thông tin của xe, chủ xe và người điều khiển với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc này nhằm xác minh, thu thập thực tế thông tin của công dân và phương tiện cư trú, lưu hành trên địa bàn.

Sau khi hoàn tất, công an cấp xã sẽ gửi kết quả về PC08 để tổng hợp, chuyển Cục CSGT đối soát, cập nhật vào cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe và phương tiện. Kết quả sau đó được chuyển tiếp đến cơ quan đăng ký xe để đồng bộ dữ liệu.

Trao đổi với PLO, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết việc rà soát này nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về phương tiện và giấy phép lái xe đảm bảo ‘đúng, đủ, sạch, sống’.

Qua đó, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các đơn vị trong và ngoài ngành Công an. Đây chỉ là kế hoạch rà soát, làm sạch dữ liệu, không phải kiểm tra xử phạt.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM.

Thượng tá Nga nhấn mạnh trong quá trình thực hiện, các đơn vị phải tuyệt đối tuân thủ quy định, đảm bảo tính khách quan, chính xác; nghiêm cấm lợi dụng việc cập nhật dữ liệu để hợp thức hóa xe gian, xe nhập lậu, lựa chọn biển số trái quy định hoặc sử dụng dữ liệu sai mục đích.