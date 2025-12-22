Chi tiết số đơn vị và đại biểu Quốc hội khóa XVI của 34 tỉnh, thành 22/12/2025 16:54

(PLO)- TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; TP Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố.

Theo đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết nghị tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: QUỐC HỘI

TP Hải Phòng có bảy đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19.

TP Đà Nẵng có năm đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 14.

TP Cần Thơ có sáu đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 18.

TP Huế có bốn đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là chín.

Tỉnh An Giang có bảy đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 21.

Tỉnh Bắc Ninh có sáu đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 16.

Tỉnh Cà Mau có năm đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 13.

Tỉnh Cao Bằng có ba đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là bảy.

Tỉnh Đắk Lắk có năm đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 15.

Tỉnh Điện Biên có ba đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là bảy.

Tỉnh Đồng Nai có sáu đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 18.

Tỉnh Đồng Tháp có sáu đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 18.

Tỉnh Gia Lai có sáu đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 16.

Tỉnh Hà Tĩnh có ba đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là chín.

Tỉnh Hưng Yên có sáu đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 16.

Tỉnh Khánh Hòa có bốn đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 12.

Tỉnh Lai Châu có ba đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là bảy.

Tỉnh Lạng Sơn có ba đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là bảy.

Tỉnh Lào Cai có bốn đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 10.

Tỉnh Lâm Đồng có sáu đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 17.

Tỉnh Ninh Bình có tám đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19.

Tỉnh Nghệ An có sáu đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 16.

Tỉnh Phú Thọ có sáu đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 17.

Tỉnh Quảng Ninh có ba đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là chín.

Tỉnh Quảng Ngãi có bốn đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 11.

Tỉnh Quảng Trị có bốn đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 10.

Tỉnh Sơn La có ba đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là chín.

Tỉnh Tây Ninh có năm đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 15.

Tỉnh Thái Nguyên có năm đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 10.

Tỉnh Thanh Hóa có sáu đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 17.

Tỉnh Tuyên Quang có bốn đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 10.

Tỉnh Vĩnh Long có sáu đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 18.

Mời bạn đọc theo dõi toàn văn Nghị quyết TẠI ĐÂY.