TP.HCM: Siết chặt an ninh, bảo vệ an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp 12/11/2025 18:11

(PLO)- Công an TP.HCM xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn nhân sự, địa điểm, tài liệu và hạ tầng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

UBND TP.HCM vừa ban hành Chỉ thị 04 về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó, Quốc hội đã quyết định ngày bầu cử là ngày 15-3-2026.

Chỉ thị của UBND TP.HCM được ban hành nhằm để cuộc bầu cử diễn ra thành công, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Người dân Thạnh An tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ trong lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND TP chỉ thị Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM trong việc tham mưu việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, phường, xã, đặc khu triển khai bầu cử theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Sở Dân tộc và Tôn giáo chịu trách nhiệm xác định các địa bàn có yếu tố dân tộc, tôn giáo, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phân bổ đại biểu HĐND ở các địa bàn đặc thù. Đồng thời, vận động đồng bào dân tộc, tín đồ tôn giáo chấp hành nghiêm pháp luật, phát huy quyền làm chủ, quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử.

Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số toàn diện trong công tác bầu cử, xây dựng hệ thống quản lý cử tri điện tử kết nối cơ sở dữ liệu dân cư; đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng, giám sát kỹ thuật trước, trong và sau bầu cử.

Bộ Tư lệnh chủ trì, phối hợp với Công an TP triển khai phương án bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử trên địa bàn.

Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã, đặc khu nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với công an cùng cấp bảo vệ khu vực bỏ phiếu, điểm kiểm phiếu, trụ sở Ủy ban bầu cử và các khu vực trọng điểm.

Bộ Tư lệnh cũng tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với tình huống thiên tai, cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cử tri và nhân sự phục vụ bầu cử. Song song đó, phối hợp chặt chẽ với Công an TP xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về quốc phòng - an ninh, không để bị động, bất ngờ.

Công an TP.HCM phối hợp với các sở, ngành xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử.

Xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn nhân sự, địa điểm, tài liệu và hạ tầng phục vụ bầu cử. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc, gây rối, phá hoại, vi phạm pháp luật về bầu cử.

Đồng thời, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, phòng chống tấn công mạng, bảo vệ dữ liệu bầu cử; quản lý dân cư, lập và kiểm tra danh sách cử tri, hướng dẫn ứng dụng VNeiD phục vụ bầu cử và tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, trực 24/24, bảo đảm an toàn, thông suốt trong suốt thời gian diễn ra bầu cử….

Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.HCM về toàn bộ công tác tổ chức, kết quả cuộc bầu cử tại địa bàn phụ trách.