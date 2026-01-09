Clip tài xế ô tô khách bấm điện thoại khi lái xe gây va chạm với xe tải 09/01/2026 09:16

(PLO)- Chỉ vì bấm điện thoại khi lái xe, tài xế ô tô khách trên quốc lộ 50 đã gây va chạm, khiến hành khách một phen hú vía.

Tối ngày 8-1, một đoạn clip do người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời gây bức xúc trong dư luận khi ghi lại cảnh tài xế ô tô khách vừa lái xe vừa bấm điện thoại, dẫn đến va chạm giao thông.

Video: Tài xế ô tô khách bấm điện thoại khi đang lái xe.

Theo nội dung clip, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 25 ngày 5-1 trên quốc lộ 50, đoạn gần cổng chào Mỹ Tho đi Chợ Gạo, thuộc ấp Tân Tỉnh B, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp. Chiếc xe khách 63G1-000.13 thuộc hãng xe HH (tỉnh Đồng Tháp) đang lưu thông theo hướng từ Mỹ Tho đi Chợ Gạo.

Thời điểm trên, tài xế đang điều khiển xe thì điện thoại đặt cạnh vô lăng phát ra tiếng chuông báo tin nhắn. Thay vì tập trung quan sát đường, người này đã buông tay lái để cầm điện thoại. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe khách lao tới và va chạm với một xe tải đang đậu bên đường.

Chiếc ô tô khách bị hư hỏng sau vụ tai nạn. Ảnh: NCCC

Cú va chạm khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn, “hú vía” vì tình huống xảy ra bất ngờ. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Chiếc xe khách chỉ bị hư hỏng nhẹ phần bên phải sau va chạm.

Theo lời kể của hành khách, sau khi xảy ra sự cố, tài xế đã cho xe tấp vào lề đường để xuống thương lượng với xe tải bị va chạm, sau đó tiếp tục hành trình như bình thường.

Tuy nhiên, hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện đã khiến nhiều hành khách bức xúc, quyết định đăng clip lên mạng xã hội để phản ánh.

Đáng chú ý, chiếc xe khách trong clip được cho là cùng hãng xe HH với tài xế từng có hành vi rượt đuổi xe tải vào tối 7-1, khiến hành khách trên xe hoảng loạn.