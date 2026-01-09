Yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo để khởi công Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An 09/01/2026 19:03

(PLO)- Tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, xã, phường nghiêm túc thực hiện chỉ đạo để khởi công xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An trong quý 1-2026.

Ngày 9-1, UBND tỉnh Nghệ An ra công văn về việc triển khai thủ tục xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.

Vị trí khu đất nghiên cứu lập quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An giao các Sở: Xây dựng, Tài chính, NN&MT cùng UBND xã Đông Lộc, UBND phường Đông Lộc (Nghệ An) nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Yêu cầu các cơ quan nêu trên thực hiện chỉ đạo để đảm bảo các điều kiện khởi công xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An trong quý 1-2026.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định đưa Dự án xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh vào danh mục 12 công trình, dự án trọng điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh để đôn đốc, giám sát, triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm yêu cầu, tiến độ.

Tại Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh Nghệ An thường kỳ tháng 11-2025, UBND tỉnh Nghệ An đã giao Sở Xây dựng nghiên cứu, rà soát, lựa chọn và đề xuất vị trí phù hợp để quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh đảm bảo đồng bộ với định hướng phát triển không gian đô thị, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, thuận lợi kết nối giao thông, phát triển quỹ đất.

Năm 2016, tỉnh Nghệ An dừng xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Nghệ An với 2 khối tháp vươn cao 27 tầng tại số 1 Đại lộ Lê Nin. (Trong ảnh là phối cảnh cũ đã tạm dừng từ 2016).

Từ cuối năm 2025, ngay sau khi có thông tin Dự án Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An quy mô 30-45 ha, giá đất ở khu vực phường Vinh Lộc (Nghi Phong cũ) và xã Đồng Lộc tăng chóng mặt từ 9-10 triệu đồng/m2 lên 20-25 triệu đồng/m2, thậm chí có những lô tăng nhiều hơn.

Đến ngày 31-12-2025, UBND tỉnh Nghệ An có công văn gửi Sở NN&MT, UBND xã Đông Lộc và UBND phường Vinh Lộc chỉ đạo “chưa cho phép chuyển đổi mục đích đất đai, hạn chế giao dịch mua bán, chuyển nhượng đất trong thời gian Sở Xây dựng đang thực hiện nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An”.

Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ được bố trí tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, quy mô diện tích khoảng 30-45 ha, công trình có tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 110.000 m2.