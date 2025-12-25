Nghệ An trao giải tác phẩm văn học nghệ thuật 'Chung một cơ đồ Việt Nam' 25/12/2025 16:56

(PLO)- Tỉnh Nghệ An trao giải cho ba cuộc thi về đẩy mạnh tuyên truyền, sáng tạo văn hóa, nghệ thuật; quảng bá hình ảnh quê hương, con người trong giai đoạn mới.

Ngày 25-12, Sở VH-TT&DL tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tổng kết, trao giải ba cuộc thi sáng tạo, gồm Cuộc thi ảnh, video “Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An 2025”; Cuộc thi “Thiết kế và sáng tạo sản phẩm hàng hóa lưu niệm đặc trưng của Nghệ An” và Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Chung một cơ đồ Việt Nam”.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Các cuộc thi được triển khai thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, sáng tạo văn hóa, nghệ thuật; quảng bá hình ảnh quê hương, con người Nghệ An trong giai đoạn mới.

Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh Nghệ An giàu bản sắc, nghĩa tình, khơi dậy niềm tự hào quê hương, tinh thần yêu nước và trách nhiệm công dân, nhất là trong thế hệ trẻ.

Ông Phạm Ngọc Cảnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An, lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Nghệ An cùng đông đảo văn nghệ sĩ, tác giả, nghệ nhân tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh dù khác nhau về lĩnh vực, song ba hoạt động sáng tạo đều gặp nhau ở tình yêu quê hương, niềm tự hào xứ Nghệ và khát vọng đóng góp cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Những tác phẩm, sản phẩm được vinh danh không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn là “sứ giả mềm”, góp phần quảng bá hình ảnh Nghệ An giàu bản sắc đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Ban Tổ chức trao Giải A cho các tác giả đoạt giải Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Chung một cơ đồ Việt Nam”.

Đối với Cuộc thi ảnh, video “Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An 2025”, Ban tổ chức nhận được 570 tác phẩm, gồm 500 ảnh đơn, 51 ảnh bộ và 19 video.

Các tác phẩm phản ánh sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống lao động, sinh hoạt văn hóa và những đổi thay tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội; khắc họa hình ảnh con người Nghệ An mộc mạc, kiên cường, giàu khát vọng hạnh phúc.

Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba cho hạng mục ảnh và 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba cho hạng mục video.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả đoạt giải cuộc thi “Nghệ An hạnh phúc – Happy Nghệ An 2025”.

Cuộc thi “Thiết kế và sáng tạo sản phẩm hàng hóa lưu niệm đặc trưng của Nghệ An” thu hút 69 sản phẩm của các tổ chức, doanh nghiệp, nghệ nhân và cá nhân trong và ngoài tỉnh. Nhiều sản phẩm sử dụng chất liệu phong phú, mang đậm dấu ấn văn hóa xứ Nghệ, có tính sáng tạo và khả năng ứng dụng cao. Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba.

Đối với Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật “Chung một cơ đồ Việt Nam”, sau 10 tháng triển khai, Ban Tổ chức nhận được 495 tác phẩm của 147 tác giả ở các lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, văn học, mỹ thuật và nhiếp ảnh.

Hội đồng Giám khảo đã trao 10 giải A, 25 giải B và 30 giải C, ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ văn nghệ sĩ trong việc lan tỏa giá trị văn hóa, tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển đất nước.