Phát động cuộc thi ảnh, video 'Nghệ An hạnh phúc- Happy Nghệ An 2025' 14/07/2025 17:19

(PLO)- Cuộc thi ảnh, video “Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An 2025” lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Chiều 14-7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Họp báo về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2025 và phát động Cuộc thi ảnh, video “Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An 2025”.

Lễ phát động Cuộc thi ảnh, video “Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An 2025”.

Cuộc thi “Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An 2025” do Sở VHTT&DL Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, Bộ VHTT&DL tổ chức nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào về những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, cảnh quan thiên nhiên, đặc biệt là con người Nghệ An - giàu nghĩa tình, cần cù sáng tạo, đoàn kết và luôn hướng đến hạnh phúc. Đây là cũng là một trong những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở VHTT&DL Nghệ An - phát biểu.

Phát biểu tại Lễ phát động, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở VHTT&DL Nghệ An - mong muốn: “Mỗi người dân, du khách, nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, phóng viên kể lại câu chuyện hạnh phúc của mình về Nghệ An - thông qua lăng kính của hình ảnh và video để cùng nhau lưu giữ và lan tỏa những khoảnh khắc đẹp, nhân văn và đầy cảm xúc”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cho biết: Thông qua những bức ảnh, những đoạn video clip ngắn, mỗi người dân, mỗi bạn trẻ có thể trở thành một đại sứ truyền cảm hứng, góp phần giới thiệu một Nghệ An năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc, một Nghệ An nơi mỗi người được sống, học tập, lao động và cống hiến trong môi trường an toàn, thân thiện và hạnh phúc.

Sau cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải và khoảng 100 tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo sẽ được lựa chọn để trưng bày triển lãm phục vụ công tác truyền thông về quyền con người ở trong và ngoài nước thời gian tới.

Ông Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL - công bố thể lệ Cuộc thi ảnh, video “Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An 2025".

Tại Lễ phát động, ông Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL - công bố thể lệ Cuộc thi ảnh, video “Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An 2025. Các tác phẩm tham gia dự thi được sáng tác trong khoảng thời gian từ 1-1-2023 đến ngày 1-10-2025. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15-7-2025 đến 1-10-2025.

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải Nhất, Nhì, Ba cho 2 hạng mục ảnh, video và khoảng 100 tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo sẽ được lựa chọn để trưng bày triển lãm phục vụ công tác truyền thông về quyền con người ở trong, ngoài nước thời gian tới.