Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo liên quan đến thực phẩm dịp Tết 18/01/2026 18:17

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn gửi các sở ngành liên quan và UBND các xã, phường yêu cầu tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân năm 2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường là đơn vị chủ trì để phối hợp với các sở ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau lưu ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thú y, trọng tâm là kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm; Thực hiện nghiêm việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh theo quy định; rà soát, xây dựng và triển khai hiệu quả quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Quản lý thị trường với cơ quan chuyên môn về chăn nuôi và thú y và chính quyền địa phương nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát trên các tuyến giao thông, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Cạnh đó lực lượng chức năng thực hiện nghiêm công tác kiểm soát giết mổ tại các cơ sở theo quy định của pháp luật, bảo đảm động vật đưa vào giết mổ có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm dịch theo quy định; tăng cường giám sát hoạt động giết mổ, kiên quyết đình chỉ và xử lý các cơ sở giết mổ trái phép, không đáp ứng điều kiện vệ sinh thú y.

Ngành nông nghiệp và môi trường chủ động phối hợp để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tổ chức xử lý kịp thời, dứt điểm các ổ dịch phát sinh; thực hiện tiêm phòng vắc xin theo kế hoạch, hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học, lấy mẫu giám sát chủ động nhằm phát hiện sớm các bệnh nguy hiểm ở động vật, đặc biệt là các bệnh lây truyền giữa động vật và người.