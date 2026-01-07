Chủ tịch Cà Mau yêu cầu tăng cường quản lý vũ khí và pháo 07/01/2026 19:52

(PLO)- Theo nhận định, trên địa bàn tỉnh Cà Mau, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng vũ khí, vũ khí tự chế tụ tập giải quyết mâu thuẫn, trả thù cá nhân, gây rối trật tự công cộng vẫn còn diễn ra.

Ngày 7-1, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký ban hành công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Thời gian qua, các cơ quan, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã tuyên truyền, vận động, thu gom các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Từ đó, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2025, tỉnh Cà Mau đã vận động, thu gom được 53 vũ khí quân dụng, 25 súng hơi, 10 súng săn, 51 súng tự chế, 47 công cụ hỗ trợ, 108 vũ khí thô sơ, cùng nhiều viên đạn các loại. Ảnh minh họa: AI

Tuy nhiên, theo nhận định, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này vẫn tiềm ẩn phức tạp, gây mất an ninh, trật tự. Cụ thể, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng vũ khí, vũ khí tự chế tụ tập giải quyết mâu thuẫn, trả thù cá nhân, gây rối trật tự công cộng vẫn còn diễn ra.

Cạnh đó, tình trạng lợi dụng không gian mạng, dịch vụ bưu chính để mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, linh kiện lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Từ thực tế đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Công an tỉnh nắm chặt tình hình địa bàn, đối tượng, lĩnh vực liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Từ đó, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật, nhất là hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Mặt khác, công an tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, kịp thời đấu tranh với các băng, ổ nhóm, đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra hoạt động của các kho hàng, bến bãi, bến tàu, bến xe, chợ, hộ kinh doanh… Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

"Phối hợp với TAND, VKSND khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đưa ra xét xử một số vụ án điểm liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung", ông Lữ Quang Ngời yêu cầu.

Người đứng đầu UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tiếp nhận, thu gom, xử lý vũ khí quân dụng, bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính. Từ đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, linh kiện lắp ráp súng, các loại hóa chất dùng để chế tạo chất nổ qua dịch vụ bưu chính.