Cà Mau: 2 người đều nói đất của mình, chính quyền nói gì? 19/12/2025 14:40

(PLO)- Dù đã được cấp sổ hồng từ năm 2018 nhưng ông Chín vẫn bị người khác chiếm giữ đất; còn người này cho rằng toà đã giao nhầm đất của mình cho ông Chín.

Theo hồ sơ, từ năm 2018, ông Huỳnh Văn Chín, 76 tuổi, ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau đã được cấp giấy chủ quyền một mảnh đất ở phường này.

Do có tranh chấp nên ông khởi kiện ông Kh. Trong năm 2020 và 2021, tòa án hai cấp ở tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và đều tuyên đất tranh chấp là của ông Chín, buộc ông Kh trả lại đất.

Khu đất đã được cưỡng chế bàn giao cho ông Chín nhưng sau bị người khác vây lại, không cho ông Chín sử dụng. Ảnh: TRẦN VŨ

Bị phạt hành chính vì xây dựng trên đất đã bị cưỡng chế

Ngày 23-3-2023, cơ quan Thi hành án (THA) dân sự cưỡng chế, giao phần đất tranh chấp từ ông Kh cho ông Chín quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, hơn sáu tháng sau, ngày 3-10-2023, khi ông Chín thuê người đến thửa đất dọn cỏ, làm hàng rào khu đất thì bị nhóm người phía ông B đến ngăn cản.

Đến ngày 4-4-2024, ông B cho người đến đập bỏ, nhổ đi 12 cọc bê tông của ông Chín. Đến cuối tháng 4, ông đã dùng tol bao chiếm toàn bộ thửa đất và bắt đầu xây dựng nhà trên đất.

Ông Chín được cấp sổ hồng từ 2018. Ảnh: Ông Chín cung cấp.

Ông Chín đã liên tục báo chính quyền địa phương. Đến ngày 10-6-2024 ông B bị UBND TP Bạc Liêu xử phạt hành chính 8 triệu đồng về hành vi chiếm đất theo Điều 14 Nghị định 91/2019.

Ông B nói gì? Ngày 21-11-2025, trao đổi với phóng viên PLO, ông B khẳng định mình không chiếm đất của ông Chín. "Thửa đất này thực chất là của tôi, không liên quan đến thửa đất mà bản án tuyên cho ông Chín thắng kiện ông Kh. Cơ quan THA đã thi hành nhầm vị trí đất" - ông B khẳng định.

Quyết định xử phạt còn buộc ông B khôi phục hiện trạng và trả lại đất đã chiếm. Tuy nhiên, ông B vẫn chiếm giữ thửa đất. Ông Chín gửi đơn kêu cứu đến nhiều cơ quan nhưng đến nay ông vẫn chưa lấy lại được đất.

Người bị phạt chiếm đất đã khởi kiện hành chính

Trao đổi với phóng viên, ông Tạ Chí Huynh (đại diện ông B) khẳng định từ giữa tháng 11-2025 đã gửi đơn khởi kiện đề nghị tòa hủy các quyết định xử phạt hành chính và các quyết định bác đơn khiếu nại.

Ông cũng đã gửi đơn tố giác tội phạm một số người về hành vi cấp giấy chủ quyền cho ông Chín bởi từ việc cấp sai nên dẫn đến việc nhầm lẫn như bây giờ.

Lúc Thi hành án cưỡng chế giao đất cho ông Chín theo bản án, ông B và gia đình đến trình bày và phản ánh rằng có sự nhầm lẫn. Ảnh: Người đại diện ông B cung cấp.

Lập luận của ông Huynh về sự nhầm lẫn vị trí đất bao gồm: Toà án (khi giải quyết vụ ông Chín kiện ông Kh) đã không thẩm định tại chỗ đối với tài sản tranh chấp. Khi cơ quan THA đến cưỡng chế thửa đất giao cho ông Chín, ông B và gia đình có đến cung cấp giấy tờ, trình bày rằng đã nhầm vị trí, nhưng đoàn cưỡng chế không xem xét; Thửa đất phải THA giao cho ông Chín là thửa 1999, tờ bản đồ số 16, lập năm 1999; trong khi thửa đất ông B đang quản lý là thửa số 4, tờ bản đồ số 5, theo bản đồ chính quy năm 2017. "Hai thửa này là khác nhau" - ông Huynh nói.

Ông Huynh dẫn ra Công văn 531 ngày 8-5-2025 của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh TP Bạc Liêu (cũ). Công văn này phúc đáp yêu cầu của UBND phường 2 cũ, rằng không thể xác định được thửa 1999 (lập theo bản đồ số 16 năm 1999) và thửa 04 (lập theo bản đồ chính quy số 5 năm 2017) có trùng nhau hay không.