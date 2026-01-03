Muốn hút khách bằng thú cưng, quán cà phê cần lưu ý điều gì để tránh bị phạt? 03/01/2026 05:57

Mới đây, một thương hiệu đồ uống tại TP.HCM tặng trà sữa cho khách nếu đến cửa hàng cùng thú cưng. "Chúng tôi đón rất nhiều loại động vật khác nhau đến tham gia, từ chó, mèo, chim, rùa, rắn, có cả gà, vịt, rồi thằn lằn... Thú cưng gì cũng được, miễn là khách thấy vui" - chủ quán cho biết. Chương trình ưu đãi này thu hút khá nhiều khách hàng hưởng ứng.

Bạn đọc Thanh Lan thắc mắc: Tôi đang kinh doanh chuỗi cà phê, trà sữa, thức ăn nhanh. Dịp Tết này, tôi muốn áp dụng thử chương trình ưu đãi tặng trà sữa cho khách đến check in cửa hàng cùng thú cưng. Tuy nhiên, điều tôi lo lắng là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Luật sư tư vấn giúp tôi pháp luật quy định ra sao về vấn đề này trong trong kinh doanh.

Khách hàng thích thú khi trải nghiệm quán cà phê thú cưng. Ảnh: NGUYỄN CHÍNH

Luật sư Trần Anh Hào (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, thời gian gần đây, mô hình tặng trà sữa miễn phí cho khách hàng mang theo thú cưng đến “check-in” được nhiều cơ sở kinh doanh áp dụng và tạo hiệu ứng tích cực về mặt truyền thông. Tuy nhiên, mô hình này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro về an toàn vệ sinh thực phẩm nếu không được tổ chức, kiểm soát chặt chẽ. Việc tặng trà sữa miễn phí cho khách hàng khi mang theo thú cưng vẫn nằm trong hoạt động kinh doanh thực phẩm.

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Luật An toàn thực phẩm năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2025) thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nghĩa vụ bảo đảm an toàn thực phẩm và chịu trách nhiệm đối với thực phẩm do mình cung cấp, không phân biệt hình thức bán hay tặng.

Mô hình tặng trà sữa miễn phí cho khách hàng mang theo thú cưng đến “check-in” được nhiều cơ sở kinh doanh áp dụng và tạo hiệu ứng tích cực về mặt truyền thông. Ảnh: NGUYỄN CHÍNH

Trên thực tế, với mô hình này, nhân viên thường hỗ trợ khách hàng chụp ảnh, thậm chí tiếp xúc trực tiếp với thú cưng như bế, vuốt ve, sau đó quay lại pha chế, phát đồ uống. Nếu không thực hiện đầy đủ việc rửa tay, sát khuẩn theo quy định, hành vi này làm gia tăng đáng kể nguy cơ ô nhiễm thực phẩm.

Khi triển khai hoạt động tặng trà sữa cho khách hàng mang theo thú cưng, bên cạnh việc tuân thủ các quy định về điều kiện kinh doanh và nguồn gốc thực phẩm, chủ cơ sở đặc biệt không được để thú cưng của khách hàng tiếp xúc hoặc đi vào khu vực chế biến, kho chứa thực phẩm, do đây là yếu tố có khả năng gây ô nhiễm và làm mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chủ cơ sở không được để thú cưng của khách hàng tiếp xúc hoặc đi vào khu vực chế biến, kho chứa thực phẩm. Ảnh: NGUYỄN CHÍNH

Điểm b khoản 3 Điều 9 Nghị định 115/2018 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021) quy định phạt tiền từ 5-7 triệu đồng nếu khu vực sản xuất, kho chứa, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập.

Ngoài ra, Luật An toàn thực phẩm còn quy định cơ sở kinh doanh phải áp dụng các biện pháp ngăn ngừa ảnh hưởng của động vật, bụi bẩn, mùi lạ đến chất lượng thực phẩm (điểm b khoản 1 Điều 20). Đồng thời, nơi phục vụ ăn uống phải thông thoáng, sạch sẽ, có biện pháp ngăn ngừa côn trùng và động vật gây hại (khoản 5 Điều 28). Trên cơ sở đó, việc bố trí khu vực riêng biệt dành cho khách mang theo thú cưng là cần thiết và được khuyến khích nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.