Thú vị cuộc thi tạo mẫu thú cưng lớn nhất Việt Nam 20/02/2025 19:01

Ngày 20-2, cuộc thi tạo mẫu thú cưng diễn ra quy tụ 60 nhà tạo mẫu trong nước và các nước lân cận như Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia... tham dự. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ Triển lãm và Lễ hội Quốc tế Thú cưng Việt Nam InterPetFest 2025 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP.HCM. Sự kiện này tạo cơ hội cho các nhà tạo mẫu thú cưng thể hiện tài năng và sáng tạo trong việc cắt tỉa, tạo hình và làm đẹp cho chó.

Đây là sự kiện uy tín trong lĩnh vực chăm sóc và làm đẹp thú cưng, được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mục tiêu chính của cuộc thi là nâng cao kỹ năng và kiến thức cho các nhà tạo mẫu thú cưng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp của ngành này. Trước cuộc thi, các thí sinh tự chuẩn bị thú cưng và dụng cụ cắt tỉa lông để tạo mẫu thú cưng.

Cuộc thi chia thành 2 hạng mục là thi tạo mẫu chó thật và chó giả. Trước khi thi, các thí sinh phải chụp ảnh thực tế của các thú cưng gửi ban giám khảo. Chú chó đạt tiêu chuẩn tham gia cuộc thi phải có bộ lông đủ dài (tối thiểu là bằng răng lược) và được vệ sinh sạch sẽ. Để chuẩn bị cho cuộc thi, các thú cưng thường để bộ lông dài trước đó khoảng 2-3 tháng. Trong ảnh, ông Kingsly Tan (thành viên ban giám khảo, có nhiều chứng chỉ và thành tích quốc tế trong lĩnh vực tạo mẫu thú cưng) đang kiểm tra bộ lông của một chú chó có đạt độ dài tiêu chuẩn.

Tùy theo kích thước, cân nặng của các loại chó sẽ có thời gian thi khác nhau, trung bình là 2 tiếng. Chú chó size lớn được cộng thêm 30 phút.

Chị Shaori (38 tuổi, đến từ Trung Quốc) có 15 năm kinh nghiệm trong nghề, đang tạo mẫu cho chú chó giống American Cocker Spaniel. Đây là một giống chó lông dài, mềm mượt, phổ biến trong các cuộc thi tạo mẫu thú cưng. Đặc điểm nổi bật của giống này là bộ lông dày, bồng bềnh, đặc biệt là ở phần tai, chân, yêu cầu kỹ thuật cắt tỉa và chăm sóc tỉ mỉ để duy trì vẻ đẹp tự nhiên. "Tôi có sở thích dùng sắc đẹp để che khuyết điểm, việc tạo mẫu thú cưng là đam mê của tôi" - Chị nói.

"Tham gia cuộc thi này, Ngân mong muốn được giao lưu học hỏi thêm những người đồng nghiệp trong nghề kỹ năng cắt tỉa lông" - Nguyễn Thị Kim Ngân (23 tuổi, ngụ Bình Dương) chia sẻ.

Chú chó giống Bichon của Ngân trước và sau khi được tạo hình hoàn thiện.

Cao Đức Trường An (27 tuổi, đến từ Trà Vinh) cắt tỉa cho chú chó Poodle Standard, phiên bản lớn nhất của giống Poodle cũng là chú chó lớn nhất tại cuộc thi. Đây là một giống chó có bộ lông xoăn đặc trưng và khả năng tạo hình linh hoạt. Chú Poodle này đang được cắt tỉa theo phong cách T-Clip. Kiểu này giúp làm nổi bật dáng vẻ thanh lịch, đồng thời tạo sự cân đối giữa các phần lông trên cơ thể. "Cắt tỉa chú chó to thì càng mất nhiều thời gian hơn nên ban giám khảo cộng thêm cho em 30 phút. Tham gia cuộc thi này, em mong muốn được cọ sát, học hỏi nhiều hơn" - An nói.

Chú chó được cắt tỉa theo phong cách Continental Clip là một kiểu cắt tỉa phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật cao. Bộ lông được cạo ngắn ở phần thân sau và hai bên hông, chỉ giữ lại các phần lông dài ở đầu, tai, ngực, cổ, cổ chân và phần cuối đuôi. Những phần lông còn lại được tạo kiểu tròn, mang vẻ sang trọng và quý phái.

Mỗi hạng mục yêu cầu thí sinh áp dụng các kỹ thuật cắt tỉa và tạo hình khác nhau. Không chỉ đánh giá vẻ đẹp tạo hình, các giám khảo còn quan sát cách làm của các thí sinh đảm bảo thú cưng được thoải mái.

Ngoài chó thật, cuộc thi còn có hạng mục chó giả. Đặng Qúy An (27 tuổi) có hai năm kinh nghiệm cắt tỉa lông cho một spa thú cưng đang thực hiện cắt tỉa lông trên chú chó mô hình.

Bé Fay (10 tuổi, đến từ Thái Lan) là thí sinh nhỏ nhất cuộc thi, cô bé cũng tham gia tạo hình thú cưng trên chó mô hình.

Bộ đồ nghề của các thợ tạo mẫu dính đầy lông thú cưng.

Bên ngoài nhiều khách tham quan chăm chú quan sát, hào hứng với cuộc thi.

Kết thúc thời gian thi, giám khảo đến từng bàn để kiểm tra. Bà Um Kyuri (Giảng viên khoa Thẩm mỹ, Trường đào tạo nghề Yeonhee Seoul, Hàn Quốc) đang đánh giá kỹ thuật cắt tỉa của các thí sinh. Bà dùng lược chuyên dụng để kiểm tra chi tiết cắt tỉa có vào nếp hay chưa. Ngoài kỹ thuật cắt tỉa, giám khảo còn đánh giá sự sáng tạo, thẩm mỹ tổng thể, sự hiểu biết về giống chó và an toàn của thú cưng.

Ngoài cuộc thi tạo mẫu thú cưng, chương trình còn có cuộc thi chó ăn nhanh.

Khán giả thích thú khi quan sát các thí sinh tham gia cuộc thi.

Ban tổ chức trao giải cho chú chó ăn khỏe nhất cuộc thi, hạng mục dưới 10kg.

Anh Thái Ngọc Hậu (34 tuổi, ngụ Bình Chánh) có chú chó giành quán quân cuộc thi chó ăn nhanh (dưới 10kg). "Chú chó của tôi từng đối mặt với cái chết, may mắn được cứu sống. Tôi muốn cho bé tham gia cuộc thi này để nó được vui chơi, giao lưu cùng loài" - Anh Hậu chia sẻ.

Lễ hội Quốc tế Thú cưng Việt Nam InterPetFest 2025 được xem là sự kiện thú cưng lớn nhất Việt Nam, kéo dài trong 3 ngày từ ngày 20 đến 22 - 2 - 2025, quy tụ hàng trăm thương hiệu trong và ngoài nước cùng loạt hoạt động phong phú dành cho người yêu thú cưng, các chuyên gia trong ngành.