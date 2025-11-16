Hiện trạng khu đất sẽ khởi công xây dựng Khu Liên hợp thể thao tại TP.HCM

(PLO)- TP.HCM sẽ khởi công dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc vào ngày 19-12 sắp tới. Dự kiến, 5 năm sau thành phố sẽ có khu liên hợp đủ để tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế, khu vực.
Ngày 14-11, phát biểu tại kỳ họp HĐND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, nếu không có gì thay đổi, dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc sẽ khởi công vào ngày 19-12 sắp tới.
Khu liên hợp này được quy hoạch hiện đại mang tầm vóc quốc tế, có đầy đủ các môn thể thao. Dự kiến 5 năm sau TP.HCM sẽ có khu liên hợp đủ để tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế, khu vực.
Khu nhà mẫu dự án Saigon Sport City gồm nhà ở cao cấp, khu thương mại dịch vụ và thể thao, quy mô khoảng 64ha. Dự án được khởi công từ cuối năm 2019 và dự kiến hoàn thiện năm 2027.
Sân golf, sân bóng đá, hồ cho thuê dịch vụ câu cá vẫn hoạt động phục vụ nhu cầu thể thao và giải trí của người dân khu vực.
Nhà trọ tạm bợ, đường mòn được bê tông hóa là hình ảnh không khó bắt gặp bên trong khu đất hơn 30 năm "bất động".