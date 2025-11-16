Hiện trạng khu đất sẽ khởi công xây dựng Khu Liên hợp thể thao tại TP.HCM 16/11/2025 08:00

(PLO)- TP.HCM sẽ khởi công dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc vào ngày 19-12 sắp tới. Dự kiến, 5 năm sau thành phố sẽ có khu liên hợp đủ để tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế, khu vực.

Ngày 14-11, phát biểu tại kỳ họp HĐND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, nếu không có gì thay đổi, dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc sẽ khởi công vào ngày 19-12 sắp tới.

Khu liên hợp này được quy hoạch hiện đại mang tầm vóc quốc tế, có đầy đủ các môn thể thao. Dự kiến 5 năm sau TP.HCM sẽ có khu liên hợp đủ để tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế, khu vực.

Tại kỳ họp lần thứ 5, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thống nhất dừng chủ trương đầu tư dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, nhằm phù hợp với hình thức đầu tư mới của dự án.

Dự án được bao bọc bởi rạch Mương Kinh và nằm liền lề các trục giao thông lớn của TP.HCM như giao lộ Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp, đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trước đó, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào các dự án thuộc ngành văn hóa và thể thao TP.HCM năm 2024, TP đã kêu gọi đầu tư hàng ngàn tỉ đồng cho 23 dự án văn hóa, thể thao. Trong đó có dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc.

Theo quy hoạch ban đầu, dự án có quy mô 466ha, nhưng sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, hiện tại chỉ còn hơn 200ha. Trong đó, 180ha được dùng đầu tư vào các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật.

Thời gian qua, TPHCM đã kêu gọi đầu tư các dự án thành phần tại Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc theo hình thức PPP (đối tác công tư). Khi xây dựng, dự án sẽ có sân vận động sức chứa 50.000 chỗ, tích hợp đường chạy điền kinh, nhà đua xe đạp lòng chảo tích hợp đường đua xe mô tô kết hợp sân bóng đá ngoài trời... cùng hàng loạt dự án khác.

Sân tennis, pickleball trên đường Liên Phường, trục đường giao thông trọng điểm đi qua khu vực thực hiện dự án.

Khu vui chơi, nghỉ mát hiện hữu đang hoạt động.

Khu nhà mẫu dự án Saigon Sport City gồm nhà ở cao cấp, khu thương mại dịch vụ và thể thao, quy mô khoảng 64ha. Dự án được khởi công từ cuối năm 2019 và dự kiến hoàn thiện năm 2027.

﻿﻿﻿ ﻿﻿﻿ Sân golf, sân bóng đá, hồ cho thuê dịch vụ câu cá vẫn hoạt động phục vụ nhu cầu thể thao và giải trí của người dân khu vực.

Đoạn đường Liên Phường (phường Bình Trưng, TP.HCM) kết nối ra đại lộ Mai Chí Thọ – Võ Nguyên Giáp với khu đô thị phía Đông TP, bao gồm đường dẫn và cầu bắc qua rạch Mương Kinh. Đây là trục đường đi qua Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc vừa được thông xe kỹ thuật vào ngày 8-11. Công trình có tổng chiều dài khoảng 660m, vận tốc thiết kế trên đường 60km/h, thiết kế đường rộng 60m.

Dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc có chủ trương đầu tư từ năm 1994 với tổng vốn dự kiến gần 15.000 tỉ đồng nhưng đến nay dự án vẫn nằm bất động. Hiện nay, hàng loạt ngôi nhà cấp 4 lụp xụp theo cụm nằm rải rác khắp khu đất.

Rác thải sinh hoạt, phế liệu xây dựng đã và đang gây ô nhiễm, mất mỹ quan bên trong các khu vực.

Nhà trọ tạm bợ, đường mòn được bê tông hóa là hình ảnh không khó bắt gặp bên trong khu đất hơn 30 năm "bất động".