(PLO)- Dự án xây dựng cầu Cát Lái có tổng chiều dài hơn 11,6km, với nguồn vốn đầu tư sơ bộ khoảng 20.524 tỉ đồng. Công trình sẽ thay thế phà Cát Lái hiện hữu, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông TP.HCM và Đồng Nai, thúc đẩy phát triển kinh tế – đô thị khu vực Đông Nam Bộ.
Dự án xây dựng cầu Cát Lái sẽ thay thế phà hiện hữu kết nối phường Cát Lái (TP.HCM) với xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai). Với tổng nguồn vốn đầu tư sơ bộ khoảng 20.524 tỉ đồng, cầu Cát Lái dự kiến triển khai xây dựng từ năm 2025 – 2028 theo hình thức kết hợp vốn ngân sách hai địa phương (TP.HCM và Đồng Nai) và phương thức đối tác công tư (PPP).
Theo thiết kế, cầu Cát Lái có tổng chiều dài hơn 11,6 km, trong đó chiều dài cầu khoảng hơn 3 km, phần đường dẫn phía TP.HCM khoảng 972 m, phần đường phía Đồng Nai khoảng 7,6 km. Phần xây dựng cầu Cát Lái tổng 8 làn xe (trong đó có 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ) với vận tốc thiết kế 80 km/m.
Việc xây dựng cầu Cát Lái chia thành 3 dự án thành phần gồm: Xây cầu Cát Lái và đường dẫn nối từ sau trạm thu phí cầu Cát Lái đến cao tốc Bến Lức – Long Thành; Giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Giải phóng mặt bằng và đầu tư mở rộng đường Nguyễn Thị Định (TP.HCM).
Dự án xây dựng cầu Cát Lái có phần cầu dài khoảng 3km nối hai bờ của phường Cát Lái (TP.HCM) với xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai).
Tuyến đường Nguyễn Thị Định, trục dẫn lên cầu Cát Lái phía TP.HCM cũng là tuyến đường bộ huyết mạch nối vào khu vực cảng Cát Lái. Một trong những cảng container lớn nhất Việt Nam, có đóng góp lớn vào sự phát triển của kinh tế TP.HCM và cả nước.
Phía tỉnh Đồng Nai, trực đường Lý Thái Tổ - DT769 tương lai sẽ kết nối đến điểm cuối dự án xây dựng cầu Cát Lái (kết nối cao tốc Bến Lức – Long Thành thuộc xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai).
Sau khi khi hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng, cầu Cát Lái sẽ thay thế hoàn toàn phà hiện hữu, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương. Qua đó góp phần làm giảm tải cho các tuyến đường quan trọng trong khu vực.