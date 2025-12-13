Hiện trạng khu vực sẽ xây dựng cầu Cát Lái kết nối TP.HCM và Đồng Nai 13/12/2025 08:00

(PLO)- Dự án xây dựng cầu Cát Lái có tổng chiều dài hơn 11,6km, với nguồn vốn đầu tư sơ bộ khoảng 20.524 tỉ đồng. Công trình sẽ thay thế phà Cát Lái hiện hữu, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông TP.HCM và Đồng Nai, thúc đẩy phát triển kinh tế – đô thị khu vực Đông Nam Bộ.

Dự án xây dựng cầu Cát Lái sẽ thay thế phà hiện hữu kết nối phường Cát Lái (TP.HCM) với xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai). Với tổng nguồn vốn đầu tư sơ bộ khoảng 20.524 tỉ đồng, cầu Cát Lái dự kiến triển khai xây dựng từ năm 2025 – 2028 theo hình thức kết hợp vốn ngân sách hai địa phương (TP.HCM và Đồng Nai) và phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo thiết kế, cầu Cát Lái có tổng chiều dài hơn 11,6 km, trong đó chiều dài cầu khoảng hơn 3 km, phần đường dẫn phía TP.HCM khoảng 972 m, phần đường phía Đồng Nai khoảng 7,6 km. Phần xây dựng cầu Cát Lái tổng 8 làn xe (trong đó có 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ) với vận tốc thiết kế 80 km/m.

Việc xây dựng cầu Cát Lái chia thành 3 dự án thành phần gồm: Xây cầu Cát Lái và đường dẫn nối từ sau trạm thu phí cầu Cát Lái đến cao tốc Bến Lức – Long Thành; Giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Giải phóng mặt bằng và đầu tư mở rộng đường Nguyễn Thị Định (TP.HCM).

Tháng 11-2025, tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua các nghị quyết liên quan đến các dự án giao thông quan trọng kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TP.HCM. Theo chủ trương đã thống nhất, hai địa phương sẽ phối hợp triển khai các dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) và cầu Phú Mỹ 2 để tăng cường sự kết nối giữa hai địa phương. Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2). Trong ảnh: Toàn cảnh khu vực hoạt động của phà Cát Lái (phía tỉnh Đồng Nai).

Dự án xây dựng cầu Cát Lái có phần cầu dài khoảng 3km nối hai bờ của phường Cát Lái (TP.HCM) với xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai).

Khu vực hoạt động khu vực cầu phà Cát Lái nối vào trung tâm TP.HCM qua trục đường Nguyễn Thị Định.

Điểm đầu dự án xây dựng cầu Cát Lái nằm trên đường Nguyễn Thị Định (cách nút giao thông Mỹ Thuỷ khoảng 400m, thuộc phường Cát Lái, TP.HCM).

Tuyến đường Nguyễn Thị Định, trục dẫn lên cầu Cát Lái phía TP.HCM cũng là tuyến đường bộ huyết mạch nối vào khu vực cảng Cát Lái. Một trong những cảng container lớn nhất Việt Nam, có đóng góp lớn vào sự phát triển của kinh tế TP.HCM và cả nước.

Khu vực hoạt động cầu cảng Cát Lái (xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai).

﻿ Phía tỉnh Đồng Nai, trực đường Lý Thái Tổ - DT769 tương lai sẽ kết nối đến điểm cuối dự án xây dựng cầu Cát Lái (kết nối cao tốc Bến Lức – Long Thành thuộc xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai).

﻿ ﻿ Sau khi khi hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng, cầu Cát Lái sẽ thay thế hoàn toàn phà hiện hữu, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương. Qua đó góp phần làm giảm tải cho các tuyến đường quan trọng trong khu vực.