Phê duyệt dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, có đoạn 12 làn xe 27/11/2025 11:07

(PLO)- Bộ Xây dựng giao cho Ban Quản lý dự án 7 triển khai lựa chọn nhà đầu tư thực hiện việc mở rộng đường bộ cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT. Ban Quản lý dự án 7 được giao làm bên mời thầu, thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án có chiều dài 96,13 km, đi qua TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp. Điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm (TP.HCM), điểm cuối tại phía bắc cầu Mỹ Thuận 2 (tỉnh Đồng Tháp).

Mở rộng toàn tuyến, nâng cấp 8 nút giao

Theo quyết định phê duyệt, đoạn TP.HCM - Trung Lương sẽ mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, nền đường 41 m, vận tốc thiết kế 120 km/giờ. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận mở rộng từ 4 lên 6 làn xe, nền đường 32,25 m, vận tốc thiết kế 100 km/giờ.

Trong quy hoạch dài hạn, đoạn Chợ Đệm - Vành đai 4 sẽ đạt quy mô 12 làn xe, đoạn Vành đai 4 - Trung Lương đạt 10 làn xe. Trên tuyến có hai trạm dừng nghỉ tại Km28+200 (đoạn TP.HCM - Trung Lương) và tại Km78+220 (đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận).

Tuyến đường bộ cao tốc TP.HCM - Mỹ Thuận sẽ được mở rộng dự kiến vào 19-12. Ảnh: V.LONG

Hiện tuyến có 8 nút giao, toàn bộ 8 nút giao sẽ được nâng cấp tăng làn xe. Trong đó, các nút giao Vành đai 3 TP.HCM, Bến Lức, Tân An được đầu tư mở rộng tuyến chính đạt quy mô 8 làn xe cao tốc và 2 làn dừng khẩn cấp. Các nút giao Cai Lậy, Cái Bè, An Thái Trung được mở rộng tuyến chính đạt quy mô 6 làn xe cao tốc và 2 làn dừng khẩn cấp.

Dự án cũng bổ sung hai nút giao liên thông. Cụ thể, nút giao với cao tốc An Hữu - Cao Lãnh là nút giao liên thông dạng Trumpet, đang được xây dựng trong phạm vi đầu tư của dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu. Nút giao với ĐT.818 sẽ bổ sung các nhánh tách, nhập với tuyến cao tốc.

Hệ thống hầm dân sinh hiện hữu tiếp tục được tận dụng, đồng thời nối dài các hầm để phù hợp với nền đường mở rộng, kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép.

Toàn dự án xây dựng mới và mở rộng 66 công trình cầu, gồm 61 cầu trên tuyến cao tốc và 5 cầu thuộc phạm vi các nút giao.

Dự án tận dụng tối đa hệ thống đường gom, đường dân sinh hiện hữu. Một số đoạn đường gom sẽ được xây dựng hoàn trả và bổ sung để tăng kết nối dân sinh hai bên tuyến cao tốc.

Đồng thời đầu tư hệ thống quản lý giao thông thông minh gồm: hệ thống camera giám sát, hệ thống phát hiện xe, biển báo thông tin thay đổi, truyền dẫn kỹ thuật số, thông tin vô tuyến, thông tin liên lạc, cấp nguồn, trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến, hệ thống thu phí điện tử không dừng và công trình kiểm soát tải trọng xe.

Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến sẽ cải tạo để đáp ứng yêu cầu quản lý, vận hành, khai thác tuyến cao tốc theo quy định.

Dự kiến mức phí sau khi dự án hoàn thành. Ảnh: V.LONG

Hệ thống thu phí áp dụng công nghệ thu phí điện tử không dừng, kết nối liên thông với các tuyến cao tốc đang triển khai, đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và tuân thủ quy chuẩn hiện hành.

Hơn 36.000 tỉ đồng đầu tư, thu phí hơn 17 năm

Tổng mức đầu tư dự án hơn 36.172 tỉ đồng, giảm hơn 5.200 tỉ đồng so với báo cáo trước đây của đơn vị nghiên cứu. Trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 5.087 tỉ đồng; chi phí xây dựng hơn 20.770 tỉ đồng; chi phí thiết bị gần 711 tỉ đồng; phần còn lại là chi phí dự phòng, chi phí tư vấn và các khoản chi phí khác.

Hình thức đầu tư PPP, loại hợp đồng BOT. Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư hơn 5.425 tỉ đồng (chiếm 15%), vốn huy động khoảng 30.746 tỉ đồng (85%), lãi vay trong thời gian xây dựng khoảng 4.271 tỉ đồng.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Mỹ Thuận hiện nhiều đoạn đang quá tải.

Dự án thực hiện từ năm 2025, hoàn thành đưa vào khai thác năm 2028. Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến 17 năm 3 tháng.

Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án 7 thực hiện vai trò bên mời thầu, đăng tải kết quả lựa chọn nhà đầu tư và các thủ tục theo quy định pháp luật về PPP. Bên cạnh đó, đơn vị này phải dự thảo hợp đồng dự án, xây dựng yêu cầu về năng lực tài chính - thương mại để tổ chức đàm phán, hoàn thiện hợp đồng theo quy định.

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, dịp 19-12 tới đây, Bộ Xây dựng sẽ khởi công bốn dự án lớn, trong đó có dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Đại diện Bộ Xây dựng cho biết việc mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ giúp giảm ùn tắc giao thông và cùng với các dự án khác đang khai thác sẽ hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây cũng là bước hoàn thiện mạng lưới cao tốc vùng đồng bằng sông Cửu Long.