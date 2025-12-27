Cận cảnh các 'lô cốt' 4 trạm thu phí bỏ hoang án ngữ giao thông kết nối TP.HCM và Đồng Nai

Cục Đường bộ vừa có văn bản gửi Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (BVEC) đề nghị khẩn trương tháo dỡ các trạm thu phí trên tuyến Quốc lộ 51 và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu việc tháo dỡ không được triển khai theo quy định.
Ngoài ra, hai địa phương có tuyến Quốc lộ 51 đi qua là tỉnh Đồng Nai và TP.HCM cũng đã có văn bản yêu cầu tháo dỡ các trạm thu phí, tránh tình trạng kéo dài, gây mất an toàn giao thông và bức xúc trong dư luận.
Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, Quốc lộ 51 là tuyến giao thông huyết mạch, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao thương, du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Đông Nam Bộ. Đặc biệt, tuyến đường này có ý nghĩa kết nối quan trọng giữa tỉnh Đồng Nai với khu vực Vũng Tàu - TP.HCM, nhất là sau khi hoàn thành đề án sắp xếp địa giới hành chính các tỉnh.
Tuy nhiên, hiện vẫn tồn tại hai trạm thu phí T1 và T2. Các trạm này hiện không còn sử dụng, đã xuống cấp nhưng chưa được tháo dỡ, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Vì vậy, đề nghị Cục Đường bộ và BVEC khẩn trương tháo dỡ hai trạm thu phí trên.
Còn trạm thu phí T3 trên Quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn TP.HCM, mặc dù các cơ quan có thẩm quyền đã nhiều lần ra văn bản đề nghị, đôn đốc BVEC khẩn trương tháo dỡ trước ngày 15-12 nhưng đến nay doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện.
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc BVEC không tháo dỡ trạm thu phí T3 là hành vi đặt, để chướng ngại vật trái phép trên đường bộ, vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, nguy cơ gây tai nạn giao thông.
Do đó, Sở Xây dựng yêu cầu BVEC khẩn trương hoàn thành việc tháo dỡ trạm trong tháng 12-2025. Nếu hết ngày 31-12 BVEC vẫn không thực hiện, cơ quan chức năng của TP.HCM sẽ tổ chức tháo dỡ. Mọi vấn đề phát sinh liên quan, nếu có, BVEC phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Cùng ngày, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cũng có văn bản đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV tổ chức tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai trên Quốc lộ 1 đang bỏ hoang 2 năm qua.
Theo Sở Xây dựng, trạm thu phí cầu Đồng Nai thuộc dự án xây dựng cầu Đồng Nai đã được Bộ Xây dựng xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản được đầu tư, mua sắm mới của dự án vào cuối năm 2023.
Tuy nhiên đến nay, trạm thu phí này không còn sử dụng, đang gây ra các xung đột về giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường hiện hữu và tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông. Do đó, Sở Xây dựng đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV sớm thực hiện tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai, góp phần chỉnh trang đô thị.
Hình ảnh 4 trạm thu phí bỏ hoang án ngữ cửa ngõ Đồng Nai và TP.HCM