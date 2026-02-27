Gỡ nút thắt mặt bằng, Tây Ninh tăng tốc các đại công trình giao thông 27/02/2026 16:20

Ngay từ đầu năm 2026, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã liên tục kiểm tra hiện trường, họp chuyên đề và chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn cho các công trình giao thông trọng điểm.

Dù nhiều dự án đạt trên 90% khối lượng giải phóng mặt bằng, song chỉ vài trăm mét còn vướng cũng đủ khiến tiến độ toàn tuyến bị ảnh hưởng, đặt ra áp lực lớn cho mục tiêu hoàn thành trong năm nay.

Tây Ninh nằm ở vị trí chiến lược kết nối giữa miền Đông và Tây Nam Bộ. Ảnh:HUỲNH DU

Áp lực từ những mét mặt bằng cuối cùng

Tây Ninh giữ vị trí chiến lược, là cửa ngõ kết nối TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ với Campuchia và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Hoàn thiện hạ tầng giao thông không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và logistics. Vì vậy, tỉnh đã ưu tiên nguồn lực cho nhiều dự án quy mô lớn như Tân An – Bình Hiệp, ĐT.827E, ĐT.823D, đường Vành đai 4 TP.HCM, ĐT.830E…

Thực tế triển khai cho thấy, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tiếp tục là khâu then chốt. Việc thu hồi đất liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân, trong khi giá bồi thường, bố trí tái định cư ở một số nơi chưa đạt đồng thuận cao, dẫn đến kéo dài thời gian bàn giao.

Tây Ninh tăng tốc gỡ vướng mặt bằng, quyết hoàn thành loạt dự án giao thông trong năm 2026. Ảnh: HUỲNH DU

Điển hình là dự án ĐT.830E công trình trọng điểm khởi công từ năm 2023, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025 nhưng phải gia hạn đến hết năm 2026. Ở đoạn từ nút giao cao tốc TP.HCM – Trung Lương đến Quốc lộ 1 dài 5,48 km, các nhà thầu đã triển khai nhiều mũi thi công tại các vị trí được bàn giao. Một số hạng mục đạt từ 39% đến trên 56%; riêng cầu An Thạnh hoàn thành 6/11 nhịp.

Tuy nhiên, toàn tuyến vẫn còn vướng khoảng 700 m mặt bằng. Công tác bồi thường đã chi trả 841/878 trường hợp (đạt 95,79%), với hơn 1.526/1.644 tỉ đồng; diện tích bàn giao đạt 38,27/40,16 ha. Hiện còn 37 hộ chưa nhận tiền. Tiến độ hoàn thành trong năm 2026 phụ thuộc lớn vào việc bàn giao dứt điểm mặt bằng trong quý II.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo tại buổi khảo sát các công trình trọng điểm ngày 27-2. Ảnh: HUỲNH DU

Tương tự, dự án nâng cấp, cải tạo ĐT.830C dài 9 km, tổng mức đầu tư 1.851 tỉ đồng, đã giải phóng mặt bằng 877/918 hộ (95,53%), tương ứng 93,1% diện tích. Tuy vậy, vẫn còn 41 hộ với khoảng 550 m chưa bàn giao. Các gói thầu xây lắp đang triển khai đồng loạt hệ thống thoát nước, mở rộng nền đường nhưng tiến độ tổng thể vẫn chịu tác động trực tiếp từ phần mặt bằng còn lại.

Người dân xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh xem thông tin về dự án đường dẫn kết nối ba cây cầu trên đường tỉnh 827E. Ảnh: HD

Ở dự án đường dẫn vào 3 cầu trên ĐT.827E, các gói thầu mới đạt từ 10% đến gần 18% giá trị hợp đồng. Gói thầu số 1 đã được bàn giao đủ mặt bằng ngày 10-2-2026, dự kiến thi công đồng loạt từ đầu tháng 3. Các gói còn lại tiếp tục phụ thuộc vào tiến độ bồi thường, tái định cư.

Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, giữ mục tiêu hoàn thành năm 2026

Không chỉ vướng mặt bằng, một số dự án còn chịu tác động từ biến động giá vật liệu xây dựng, thời tiết bất lợi và sự phối hợp giữa các đơn vị có thời điểm chưa thật nhịp nhàng. Thủ tục đầu tư xây dựng còn nhiều bước, làm kéo dài thời gian chuẩn bị.

Trước thực tế đó, ngày 27-2, ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm trực tiếp khảo sát nhiều công trình, yêu cầu tập trung tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng, tăng tốc thi công bảo đảm mục tiêu hoàn thành các dự án trong năm 2026.

Ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên tặng quà cho lực lượng công nhân thi công trong ngày đầu năm mới. Ảnh: HUỲNH DU

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương dồn lực cho công tác bồi thường, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư để bố trí cho các hộ đủ điều kiện; đồng thời tăng cường vận động người dân sớm bàn giao.

Chủ đầu tư và nhà thầu được đề nghị bổ sung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” tại các vị trí đủ điều kiện nhằm bù đắp tiến độ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh khảo sát thực tế trên công trường tuyến ĐT.830C. Ảnh: HUỲNH DU

Theo đánh giá, các dự án cơ bản thực hiện theo Kế hoạch số 496 ngày 3-2-2026. Tuy nhiên, nếu không hoàn tất bàn giao mặt bằng trong quý II-2026, nguy cơ ảnh hưởng tiến độ tổng thể là hiện hữu, đặc biệt với ĐT.830E là dự án mang tính kết nối liên vùng quan trọng.

Năm 2026 là năm đầu nhiệm kỳ 2026-2030. Việc đẩy nhanh các công trình hạ tầng then chốt không chỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu đầu tư công mà còn tạo nền tảng liên kết vùng, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Quyết tâm đã rõ, vấn đề còn lại là từng mét mặt bằng phải được tháo gỡ đúng hạn để những tuyến đường chiến lược sớm thành hình, mở lối cho giai đoạn phát triển mới của Tây Ninh.