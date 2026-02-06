Hơn 20 dự án hạ tầng được Tây Ninh đưa vào kế hoạch đột phá giai đoạn 2025-2030 06/02/2026 14:43

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện các công trình trọng điểm, các trục động lực và các công trình thuộc Chương trình đột phá về huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giai đoạn 2025-2030.

Trọng tâm của kế hoạch là đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tăng cường kết nối các vùng động lực phát triển.

Theo UBND tỉnh, kế hoạch được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Mục tiêu đặt ra là tập trung đầu tư, hoàn thành các công trình trọng điểm; huy động tối đa nguồn lực xã hội, sử dụng hiệu quả vốn ngân sách nhà nước; đẩy mạnh đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và khai thác nguồn lực từ đất đai cho phát triển hạ tầng.

Dự án đường Tân An - Bình Hiệp có chiều dài tuyến khoảng 62,7 km, điểm đầu tại nút giao đường vành đai Tân An và ĐT.834B (xã Mỹ An) và điểm cuối giao với ĐT.831 (xã Bình Hiệp). Ảnh: HUỲNH DU

Danh mục công trình trọng điểm gồm 6 dự án lớn. Đáng chú ý là đường kết nối hành lang công nghiệp, đô thị Mộc Bài – Xuyên Á, dài khoảng 33 km, quy mô 8–10 làn xe, tổng mức đầu tư 7.600 tỉ đồng, triển khai theo hình thức PPP. Cùng với đó là các dự án: tuyến TP.HCM – Tây Ninh – Đồng Tháp (ĐT.827E); đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh; trục động lực Đức Hòa; đường Tân An – Bình Hiệp và Trung tâm Chính trị – Hành chính tỉnh.

Trung tâm hành chính tỉnh Tây Ninh tại phường Long An đang được định hướng trở thành trung tâm dịch vụ - công nghiệp công nghệ cao, hiện đại. Ảnh: HUỲNH DU

Về các trục động lực, tỉnh tập trung triển khai 3 dự án gồm cao tốc TP.HCM – Mộc Bài và cao tốc Gò Dầu – Xa Mát (giai đoạn 1); tuyến động lực Bình Chánh – Vành đai 4 – Cửa khẩu Mỹ Quý Tây; trục động lực hệ thống sông Vàm Cỏ. Riêng cao tốc Gò Dầu – Xa Mát có chiều dài khoảng 28 km, tổng mức đầu tư 9.826 tỉ đồng, thực hiện theo hợp đồng BOT.

Tây Ninh đẩy nhanh thực hiện các công trình trọng điểm, hình thành trục động lực phát triển giai đoạn 2025-2030. Ảnh: HUỲNH DU

Đối với các công trình đột phá, giai đoạn 2025-2030, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng 8 dự án, đồng thời triển khai thi công 6 dự án còn lại. Nhiều dự án giao thông quan trọng được ưu tiên như nâng cấp, mở rộng ĐT.830C; đường ĐT.791 kết nối cửa khẩu Xa Mát – Tân Nam; đường ĐT.785 từ thị trấn Tân Châu đến ngã ba Kà Tum. Đáng chú ý, dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh quy mô 1.000 giường được xác định là công trình đột phá về hạ tầng y tế.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ từng dự án; tăng cường phối hợp liên ngành, kịp thời tháo gỡ khó khăn về thủ tục, vốn và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Mục tiêu là phấn đấu hoàn thành 100% các công trình trọng điểm, trục động lực và công trình Trung ương hỗ trợ trong giai đoạn 2025-2030.