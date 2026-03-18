Tiểu thương chợ Thành Công khốn đốn vì rác không được thu gom, bốc mùi hôi thối 18/03/2026 15:48

(PLO)- Một khu chợ ở Đắk Lắk ngập rác, bốc mùi hôi thối vì công ty môi trường không thu gom rác.

Ngày 18-3, một lãnh đạo UBND phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã chỉ đạo các phòng, ban liên hệ với Công ty Cổ phần đô thị và môi trường Đắk Lắk, khẩn trương thu gom rác tại chợ Thành Công thuộc địa bàn phường ngay trong ngày hôm nay.

Rác chất đống tại chợ Thành Công. Ảnh: M.H

Theo ghi nhận của PLO, tại chợ Thành Công, nhiều tiểu thương bức xúc về tình trạng hai đống rác lớn không được thu gom, xử lý, gây mùi hôi thối, mất vệ sinh.

Bà Hạnh (62 tuổi, tiểu thương) cho hay hàng tháng, các tiểu thương đều nộp 50.000 đồng chi phí vệ sinh. Tuy nhiên, không hiểu sao mấy ngày nay đơn vị thu gom không tiến hành thu gom rác.

"Rác không chỉ gây mùi hôi, mất vệ sinh mà còn ảnh hưởng đến quá trình buôn bán. Có nhiều khách khi đến chợ, thấy rác chất đống liền quay xe đi”, bà Hạnh nói.

Đống rác gây mất vệ sinh, khiến tiểu thương bức xúc. Ảnh: T.T

Còn theo bà Thu (37 tuổi, bán thịt heo), chợ Thành Công chủ yếu buôn bán vào buổi sáng đến khoảng 14 giờ chiều. Trước đây, lượng rác ở chợ được thu gom đều đặn mỗi ngày. Nhưng ba ngày qua, lượng rác tại chợ ùn ứ, gây bức xúc cho tiểu thương.

Liên quan vụ việc, đại diện Công ty cổ phần đô thị và môi trường Đắk Lắk, cho rằng đơn vị chưa được thanh toán kinh phí thu gom rác tại chợ Thành Công từ tháng 6-2025 đến nay. Vì vậy, hiện đơn vị không có nguồn để vận chuyển, xử lý rác.

Ông Vũ Văn Nghĩa, đại diện Ban quản lý chợ Thành Công thì cho rằng, ban quản lý chợ thu tiền vệ sinh của bà con tiểu thương định kỳ và nộp lại cho kế toán của phường.

Trước sáp nhập cấp xã, việc thanh toán tiền thu gom rác do UBND phường Thành Công (cũ) phụ trách. Hàng tháng, ban quản lý chợ sẽ thu tiền của tiểu thương và nộp cho phường để thanh toán lại cho công ty môi trường.

Từ tháng 7-2025, phường Thành Công sáp nhập vào phường Buôn Ma Thuột. Từ đó, ông vẫn mang tiền lên nộp cho kế toán UBND phường Buôn Ma Thuột.

Ngoài mất vệ sinh, đống rác tại chợ còn gây mất an toàn giao thông, mất mĩ quan đô thị. Ảnh: T.T

Tuy nhiên, đến tháng 1 vừa qua, ông Nghĩa đem tiền lên nộp thì kế toán của phường Buôn Ma Thuột không thu và dặn phía chợ tạm thời giữ lại khoản này để phường lên phương án quản lý chợ phù hợp.

Cũng theo ông Nghĩa, sáng 18-3, khi tình trạng rác ùn ứ, khiến tiểu thương bức xúc, ông đã đến UBND phường Buôn Ma Thuột để làm việc.

“Tôi nhận được thông tin từ tháng 1-2026, Ban quản lý chợ sẽ phụ trách thanh toán tiền rác. Riêng khoản tiền trong năm 2025 phía chính quyền sẽ xử lý”, ông Nghĩa nói.