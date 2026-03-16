Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu không để rác tồn đọng trên vỉa hè, mặt đường 16/03/2026 20:17

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu phải đảm bảo công tác vệ sinh thực hiện liên tục, không gián đoạn, không tồn tại đất cát, rác, rác sinh hoạt trên đường, vỉa hè.

Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị, Sở Xây dựng đã chủ trì tổ chức cuộc họp để đưa ra phương án triển khai công tác vệ sinh mặt đường trên địa bàn TP.

Sau cuộc họp, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu rà soát lại các quy định về công tác vệ sinh mặt đường, hè phố hiện nay để đánh giá, phân tích, đề xuất phương án triển khai vệ sinh mặt đường, hè phố thống nhất trên toàn địa bàn TP.

Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu các địa phương không để đất cát tồn đọng trên vỉa hè, mặt đường. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Sở yêu cầu các đơn vị có liên quan báo cáo trong tháng 3 để báo cáo đề xuất UBND TP chỉ đạo thực hiện.

Trong thời gian chưa có chỉ đạo của UBND TP, Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu tiếp tục thực hiện công tác vệ sinh mặt đường, vỉa hè theo danh mục, khối lượng đã tiếp nhận từ các Ban quản lý dự án khu vực trước đây.

Địa phương phải đảm bảo công tác vệ sinh thực hiện liên tục, không gián đoạn, không tồn tại đất cát, rác, rác sinh hoạt trên đường, vỉa hè.