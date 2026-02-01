Xác minh tài xế xe chở rác xả nước thải ra đường ở TP.HCM 01/02/2026 11:48

(PLO)- Tài xế điều khiển xe chở rác lưu thông trên đường DX 85, phường Phú An, TP.HCM bị phản ánh xả nước thải ra môi trường, khiến mặt đường trơn trượt, bốc mùi hôi thối nồng nặc...

Ngày 1-2, Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đang phối hợp với Công an phường Phú An xác minh vụ việc tài xế xe chở rác có hành vi xả nước thải ra đường khi lưu thông trên địa bàn.

Xác minh tài xế xe chở rác xả nước thải ra đường ở TP.HCM.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một xe chở rác vừa di chuyển trên đường DX 85 vừa xả nước thải ra bên ngoài. Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào lúc 6 giờ 19 phút ngày 31-1 trên đường DX 85, phường Phú An, TP.HCM.

Hình ảnh ghi cảnh xe chở rác xả nước thải ra đường, bốc mùi hôi thối, trơn trượt. Ảnh cắt từ clip

Người dân khu vực cho hay sáng cùng ngày, họ thức dậy và ngửi thấy mùi hôi nồng nặc nên ra đường kiểm tra thì phát hiện vệt nước thải kéo dài hàng trăm mét.

Nhiều người tỏ ra bức xúc vì nước thải chảy tràn ra mặt đường, bốc mùi khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và an toàn giao thông.

Nhận tin báo, phường Phú An huy động xe bồn xịt rửa tuyến đường. Ảnh: CA

Một số người đi xe máy lưu thông qua khu vực cho biết mặt đường trơn trượt bất thường, nhiều người phải giảm tốc độ, có trường hợp loạng choạng, suýt té ngã.

Tiếp nhận phản ánh, Trạm CSGT Tây Bắc đã phối hợp Công an phường Phú An xác minh, làm rõ vụ việc và mời những người liên quan lên làm việc.