Đội CSGT Bình Triệu xử lý nhiều trường hợp chạy xe máy vi phạm nồng độ cồn 01/02/2026 06:36

(PLO)- Đội CSGT Bình Triệu lập chốt kiểm soát kết hợp tuần tra lưu động tại giao lộ Lý Tự Trọng – Võ Thị Sáu, phường Tân Khánh, TP.HCM; qua kiểm tra đã xử lý nhiều trường hợp chạy xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Uống rượu bia rồi lái xe, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản xử lý.

Tối 30-1, Đội CSGT Bình Triệu, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn đảm trách, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông và hình thành thói quen “đã uống rượu, bia không lái xe”.

Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Khoảng 19 giờ cùng ngày, tổ công tác lập chốt kiểm soát kết hợp tuần tra lưu động tại giao lộ Lý Tự Trọng – Võ Thị Sáu, phường Tân Khánh, TP.HCM. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Đội

﻿Đội CSGT Bình Triệu lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Lý Tự Trọng và Võ Thị Sáu, phường Tân Khánh, tối 30-1, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm. Ảnh: PHẠM HẢI

Đến 20 giờ, tổ công tác phát hiện ông DD (41 tuổi, ngụ phường Tân Khánh) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Kết quả đo cho thấy ông D vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,179 mg/lít khí thở. Ngoài ra, người này không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Ông DD (41 tuổi, ngụ phường Tân Khánh) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,179 mg/lít khí thở. Ảnh: PHẠM HẢI

Trao đổi với PV, ông D cho biết là công nhân tại một công trình gần khu vực, cuối tuần được chủ nhà mời nhậu, uống khoảng ba lon bia rồi mượn xe người quen để về nhà. “Sau lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm, không uống rượu bia khi lái xe nữa”- ông D nói.

Tiếp đó, khoảng 20 giờ 30 phút, tổ công tác tiếp tục phát hiện anh HVĐ (30 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn. Qua kiểm tra, máy đo hiển thị mức 0,279 mg/lít khí thở. Anh Đ bị lập biên bản vì vi phạm nồng độ cồn theo quy định.

Sau khi được cán bộ CSGT giải thích lỗi vi phạm, người vi phạm ký biên bản theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Song song với việc lập chốt, tổ tuần tra lưu động của Đội CSGT Bình Triệu còn tăng cường kiểm soát tại các tuyến hẻm nhỏ, đường dân sinh nhằm ngăn chặn tình trạng né chốt. Qua đó, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm nhiều trường hợp vi phạm.

Lúc 20 giờ 35 phút, tại giao lộ Tân Phước Khánh 03, tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên đi trên một xe máy có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, xác định người điều khiển là LTS (18 tuổi, quê Tây Ninh) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,195 mg/lít khí thở và không xuất trình được giấy tờ liên quan. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý theo quy định.

CSGT dừng xe kiểm tra hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn tại giao lộ Tân Phước Khánh 03, phát hiện người điều khiển vi phạm nồng độ cồn, không giấy phép lái xe. Ảnh: PHẠM HẢI

Làm việc với lực lượng chức năng, anh K (bạn của S và là chủ phương tiện) cho biết cả hai đi nhậu cuối tuần, do K uống nhiều hơn nên giao xe cho S chở về. Cả hai thừa nhận chưa có giấy phép lái xe.

LTS (18 tuổi, quê Tây Ninh) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,195 mg/lít khí thở. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong tối cùng ngày, tổ công tác tiếp tục lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm khác. Các phương tiện vi phạm nồng độ cồn đều bị niêm phong, tạm giữ theo đúng quy định pháp luật.

Nồng độ cồn tiếp tục là trọng điểm xử lý năm 2026

Theo Kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM năm 2026, Công an TP.HCM được giao 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn.

Kế hoạch ban hành kèm theo quyết định của UBND TP.HCM yêu cầu lực lượng Công an tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trọng tâm là Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, một trong những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

TP.HCM xác định tập trung xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm như: nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chở quá tải, quá số người, phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, không giấy phép lái xe. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn tiếp tục được xem là trọng điểm nhằm hình thành văn hóa “đã uống rượu, bia không lái xe”.

Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tăng cường phòng ngừa ùn tắc giao thông, khảo sát và kiến nghị khắc phục các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp được kỳ vọng sẽ góp phần kéo giảm bền vững tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trên địa bàn TP.HCM trong năm 2026 và những năm tiếp theo.