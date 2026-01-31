Công an phường Tân Hưng tiếp tục tìm chủ nhân trong vụ 32 chó, mèo được giải cứu 31/01/2026 09:49

(PLO)- Sau thông báo, nhiều người dân đến Công an phường Tân Hưng nhận lại chó, mèo bị mất trộm, đến nay công an đã trao trả được hai thú cưng cho chủ nhân.

Ngày 31-1, đại diện Công an phường Tân Hưng, TP.HCM, cho biết đơn vị đang tiếp tục thông báo tìm chủ nhân của 30 con chó, mèo được giải cứu trong vụ trộm cắp và tiêu thụ trái phép chó, mèo xảy ra trên đường Lê Văn Lương.

Công an phường Tân Hưng tiếp tục tìm chủ nhân trong vụ 32 chó, mèo được giải cứu.

Theo Công an phường Tân Hưng, sau khi thông tin được đăng tải, nhiều người dân đã đến trụ sở công an để trình báo, đối chiếu thông tin nhằm nhận lại thú cưng bị mất trộm.

Đến tối 30-1, lực lượng chức năng đã xác định và trao trả được hai con chó, mèo cho chủ nhân hợp pháp. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục được xác minh.

Người dân đến Công an phường Tân Hưng đối chiếu thông tin, nhận lại chó, mèo bị trộm; lực lượng chức năng chăm sóc, theo dõi sức khỏe các thú cưng còn lại. Ảnh: CA

Gặp lại con mèo tên Tiểu Bạch sau ba ngày bị mất trộm, chị Huỳnh Thị Kim Quyên (33 tuổi, ngụ phường Tân Hưng) không giấu được sự xúc động. Chị cho biết nhờ theo dõi thông tin trên mạng xã hội, chị đã đến Công an phường Tân Hưng và xác nhận đúng thú cưng của mình.

“Khi nhận lại, tình trạng mèo Tiểu Bạch rất tốt, được chăm sóc chu đáo. Tôi rất cảm ơn lực lượng công an và những người hỗ trợ chăm sóc các thú cưng” – chị Quyên chia sẻ.

Người dân đến xác nhận, nhận lại chó, mèo bị mất trộm trong vụ trộm cắp, tiêu thụ trái phép trên đường Lê Văn Lương. Ảnh: CA

Cùng ngày, một số người dân khác cũng đến nhận lại chó bị mất trộm và gửi lời cảm ơn lực lượng Công an phường Tân Hưng vì đã hỗ trợ tận tình, hướng dẫn đầy đủ thủ tục xác nhận quyền sở hữu.

Công an phường Tân Hưng cho biết trong thời gian tiếp tục thông báo truy tìm chủ nhân, đơn vị phối hợp với các cá nhân, tổ chức tình nguyện để chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho số chó, mèo còn lại, đảm bảo an toàn và điều kiện sinh hoạt. Người dân nghi là chủ sở hữu thú cưng bị mất trộm có thể liên hệ trực tiếp Công an phường Tân Hưng để được hướng dẫn, xác minh theo quy định.