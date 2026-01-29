TP.HCM: Hơn 23.000 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 17,3 tỉ vi phạm trật tự đô thị 29/01/2026 14:03

(PLO)- Công an TP.HCM đã tổ chức hơn 54.000 lượt tuần tra, hơn 23.000 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 17,36 tỉ đồng vi phạm trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn còn phức tạp.

Ngày 29-1, Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Tham dự hội nghị có ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông TP.HCM; ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025 do Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức, đánh giá kết quả tuần tra, xử lý vi phạm và đề ra giải pháp kéo giảm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ảnh: PHẠM HẢI

Chợ tự phát, hàng rong vẫn là “điểm nóng”

Theo báo cáo của Công an TP.HCM, từ tháng 8-2025 đến nay, lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 54.000 lượt tuần tra, kiểm soát trật tự công cộng, trật tự đô thị với gần 179.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, phát hiện và xử lý hơn 23.000 trường hợp vi phạm, cho thấy tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, buôn bán hàng rong, họp chợ tự phát vẫn còn diễn biến phức tạp.

Đội CSGT Bình Triệu phối hợp Công an phường Thuận Giao ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường trên đường Thủ Khoa Huân, TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Với vai trò là cơ quan tham mưu trực tiếp cho Ban Giám đốc Công an TP.HCM trong công tác quản lý trật tự công cộng, Phòng PC06 cho biết lực lượng chức năng đã lập biên bản 23.118 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 17,36 tỉ đồng; tạm giữ 796 mô tô, 3 xe máy điện, 71 xe thô sơ và 458 giấy phép lái xe liên quan các hành vi vi phạm.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an TP.HCM nhận định tình trạng buôn bán hàng rong, họp chợ tự phát vẫn phổ biến, nhất là khu vực xung quanh các chợ truyền thống.

Đáng chú ý, dù nhiều chợ còn sạp trống, chưa được khai thác hết công suất nhưng người dân vẫn lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong chợ, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, PCCC và an toàn thực phẩm.

Theo thống kê, hiện TP.HCM có hơn 212 điểm chợ tự phát phân bố rải rác trên nhiều địa bàn, gây áp lực lớn cho công tác quản lý trật tự đô thị.

Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường, khu vực chưa được cắm đầy đủ biển cấm tụ tập đông người, cấm họp chợ, cấm bán hàng rong. Một số tuyến đường người dân hiến đất mở rộng nhưng chưa được cập nhật vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dẫn đến khó khăn trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm.

Phòng PC06 phối hợp với Công an phường Thủ Đức ra quân vào ban đêm xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè trên đường Hoàng Diệu 2, TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại khu vực trung tâm TP.HCM, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội, việc bố trí bãi đỗ xe chưa hợp lý, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Từ đó phát sinh nhiều điểm, bãi giữ xe không phép, thu tiền trái quy định, tình trạng này đã được báo chí nhiều lần phản ánh.

Ngoài ra, không ít công trình, cơ sở kinh doanh không bảo đảm điều kiện về bãi đỗ xe, chưa đáp ứng yêu cầu về TTATGT nhưng vẫn hoạt động, ảnh hưởng đến trật tự công cộng và mỹ quan đô thị.

Gắn camera quản lý trật tự đô thị

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Võ Hồng Bào, Phó Trưởng Phòng PC06, Công an TP.HCM đề xuất tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó nhấn mạnh vai trò của Ban An toàn giao thông cấp xã, lấy lực lượng Công an làm nòng cốt trong công tác tuần tra, xử lý vi phạm.

Thượng tá Võ Hồng Bào, Phó Trưởng Phòng PC06, Công an TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Lực lượng chức năng kiến nghị kiên quyết chấn chỉnh, xử lý triệt để tình trạng buôn bán hàng rong, chợ tự phát, đồng thời có giải pháp hài hòa, bảo đảm sinh kế cho người dân.

Công an TP.HCM cũng đề xuất các sở, ngành sớm ban hành quy định thống nhất về quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè; xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển mạng lưới giao thông tĩnh, ưu tiên đầu tư các bến, bãi đỗ xe thông minh, cao tầng tại khu vực trung tâm.

Song song đó, TP.HCM sẽ đẩy mạnh xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu về trật tự đô thị, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng văn hóa giao thông; trước mắt thí điểm tại một số địa bàn như Côn Đảo, Cần Thạnh, Xuân Hòa, Sài Gòn…

Bảng hiệu, vật dụng quảng cáo của các cơ sở kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị, là một trong những vi phạm lực lượng chức năng tập trung chấn chỉnh. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục tham mưu UBND TP chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, các bãi giữ xe trái phép; đồng thời ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý trật tự đô thị như camera giám sát thông minh, ứng dụng phản ánh vi phạm tích hợp trên VNeID, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, an toàn và đáng sống.