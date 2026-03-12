Công an TP.HCM: Sẽ xử lý nghiêm trường hợp tích trữ xăng dầu gây cháy nổ 12/03/2026 17:08

(PLO)- Lãnh đạo PC07, Công an TP.HCM cho biết sẽ kiểm tra việc dự trữ xăng dầu của người dân. Trường hợp nào cố tình vi phạm gây cháy nổ sẽ được xử lý nghiêm theo quy định.

Chiều 12-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, phối hợp tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại họp báo, Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng Phòng PC07, Công an TP.HCM, đã thông tin về việc người dân tích trữ xăng dầu khi giá tăng cao.

Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng Phòng PC07, Công an TP.HCM, thông tin về việc người dân tích trữ xăng dầu khi giá tăng cao. Ảnh: LÊ THOA

Theo Thượng tá Trần Xuân Phương, thực tế, người dân và doanh nghiệp luôn có nhu cầu tích trữ xăng dầu để phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, việc này phải có quy trình và đảm bảo các điều kiện an toàn.

Ông cho biết trong thời gian gần đây, do lo ngại giá xăng dầu tăng cao nên có tình trạng người dân mang thùng, can ra cây xăng để mua về dự trữ trong gia đình. Đặc biệt, có những trường hợp ra cây xăng đổ đầy bình, sau đó về nhà rút ra can rồi lại quay trở lại cây xăng mua tiếp. “Hành vi này chúng tôi đánh giá rất nguy hiểm, nguy cơ cháy nổ rất cao” - Thượng tá Phương nói.

Ông thông tin xăng dầu là chất rất dễ cháy nổ, chỉ một sơ suất nhỏ như rò rỉ, va đập hoặc gặp nguồn nhiệt, tia lửa nhỏ thì có thể gây cháy lớn, đe dọa đến tính mạng và tài sản của gia đình cũng như những người xung quanh.

Khi cháy xăng dầu, lửa lan rất nhanh, sinh ra nhiều khói độc gây ngạt và rất khó thoát nạn. Từ đó, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân chỉ mua xăng dầu vừa đủ nhu cầu sử dụng, không tích trữ số lượng lớn trong nhà. Không chứa xăng dầu trong khu vực sinh hoạt, nơi có người ở, tầng trệt, tầng hầm hoặc gần lối thoát nạn.

Nếu buộc phải bảo quản, cần để ở khu vực riêng biệt, thông thoáng, tránh nắng nóng, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị điện.

Ngoài ra, không sang chiết xăng dầu vào chai nhựa, can, thùng hoặc vật chứa không đảm bảo an toàn, không để trẻ em tiếp cận khu vực chứa xăng dầu. Khi sử dụng xăng dầu phải đảm bảo đúng cách, phải có người trông coi và tuyệt đối không dùng xăng dầu, nhớt để đun nấu.

Lãnh đạo PC07 cho biết ngoài công tác tuyên truyền, PC07 cũng sẽ phối hợp với Công an xã để kiểm tra, vận động người dân đang dự trữ xăng dầu có sử dụng phù hợp hoặc di chuyển đến nơi an toàn. “Trường hợp nào cố tình vi phạm gây cháy nổ, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định” – Thượng tá Trần Xuân Phương nhấn mạnh.