Còn 10 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên 12/03/2026 19:08

(PLO)- Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TP.HCM, hiện còn 10 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng gây khó khăn cho việc điều chuyển máy móc và thi công.

Chiều 12-3, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Võ Viết Cường, Phó trưởng ban Ban dự án 4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TP.HCM, đã thông tin về tiến độ dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Ông Võ Viết Cường, Phó trưởng ban Ban dự án 4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Ông Võ Viết Cường cho biết dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên là dự án trọng điểm của TP, được UBND TP phê duyệt triển khai từ năm 2022 và thời gian thực hiện dự kiến đến hết năm 2026.

Dự án có 10 gói thầu, trải dài trên tuyến kênh 32km, hai hạng mục chính là kè bờ kênh và đường giao thông. Ông Cường thông tin hạng mục kè bờ kênh đã thực hiện được 98%, còn hạng mục đường giao thông mới thực hiện được 55%.

“Đánh giá chung, phần kè đạt tiến độ tối đa nhưng phần đường giao thông đang chậm so với kế hoạch” – ông Cường nói và cho biết có các nguyên nhân chính dẫn đến việc này.

Theo ông Cường, hiện còn 10 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, nằm rải rác tại 4 gói thầu. Thực tế, khi thực hiện đường giao thông chỉ cần vướng một hộ cũng gây khó khăn cho việc điều chuyển máy móc và thi công.

Còn 10 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Ảnh: NHƯ NGỌC

Song song đó, năm 2025 là năm có biến động rất lớn về giá cát, không chỉ riêng TP.HCM mà trên cả nước. Nhiều nhà thầu khẳng định có những thời điểm có tiền cũng không mua được vật liệu.

Một nguyên nhân khác là do dự án dư hơn 3 triệu khối nhưng chưa xác định được bãi đổ cụ thể để thực hiện các kết cấu đường tiếp theo. Thời tiết mưa rất nhiều cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công.

Ngoài ra, một số nhà thầu chưa chủ động, năng lực yếu, việc phối hợp trong liên danh không tốt, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của gói thầu.

Trước khó khăn nêu trên, ông Võ Viết Cường cho biết Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TP.HCM sẽ tập trung phối hợp quyết liệt với địa phương để giải quyết dứt điểm 10 trường hợp vướng mặt bằng. Đồng thời, kiến nghị TP hỗ trợ về nguồn vật liệu, đặc biệt là cát; kiến nghị sớm chấp thuận bãi đổ đất.

“Với vai trò chủ đầu tư, chúng tôi sẽ kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhà thầu. Nhà thầu nào yếu, chậm, chúng tôi sẽ nhắc nhở; nếu không cải thiện sẽ cắt khối lượng, điều chuyển cho các nhà thầu tốt trong liên danh để đảm bảo tiến độ” - ông Cường nhấn mạnh. Ông khẳng định: Chúng tôi cam kết với lãnh đạo và người dân TP sẽ đưa dự án vào vận hành vào cuối năm 2026.