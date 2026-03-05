TP.HCM: Bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội 05/03/2026 17:03

(PLO)- UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về việc bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội do các quyết định trên không còn phù hợp quy định hiện hành.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 6815/QĐ-UBND ngày 29-12-2016 và Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 12-01-2018 của UBND TP về duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội.

Khu vực bến Nhà Rồng và cầu Khánh Hội. Ảnh: NHƯ NGỌC

Lý do là các quyết định trên không còn phù hợp quy định hiện hành. Cụ thể, không phù hợp với định hướng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1125/2025; không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy chế tài chính ban hành kèm theo Quyết định 46/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, không phù hợp với thẩm quyền ban hành theo quy định điểm a khoản 3 Điều 32 Nghị định 118/2015 của Chính phủ.

Theo quyết định, Sở Tài chính chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính đầy đủ, chính xác của toàn bộ nội dung hồ sơ trình duyệt, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và thẩm quyền được giao.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ về giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Trên cơ sở đó tham mưu UBND TP xử lý đối với Quyết định 5422/QĐ-UBND ngày 12-10-2017 và Quyết định 1175/QĐ-UBND ngày 28-3-2018 của UBND TP theo đúng quy định pháp luật.

Sở này cũng có trách nhiệm tham mưu UBND TP xem xét việc hoàn trả cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và nhà đầu tư.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền về phương án quy hoạch và định hướng tổ chức không gian kiến trúc khu đất phù hợp với chủ trương của UBND TP và quy hoạch được duyệt...