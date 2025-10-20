TP.HCM ngừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng 20/10/2025 05:43

(PLO)- Bí thư Thành uỷ Trần Lưu Quang cho biết sẽ ngừng dự án nhà ở, mở rộng không gian văn hoá TP.HCM bắt đầu từ Bến Nhà Rồng và sẽ làm công viên, kết hợp với việc mở rộng đường Nguyễn Tất Thành.

Tại hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật TP.HCM ngày 18-10, bên cạnh ý kiến về lĩnh vực sân khấu, điện ảnh… của các văn nghệ sĩ thì ở lĩnh vực kiến trúc cũng nhận được sự quan tâm bởi lĩnh vực này góp phần vào sự phát triển đô thị TP.HCM.

Bí thư Trần Lưu Quang cùng các văn nghệ sĩ tại Hội nghị tổng kết 50 năm văn học - nghệ thuật TP. Ảnh: QUỐC THANH

Cần mở rộng không gian văn hóa, cộng đồng

Phát biểu tại sự kiện này, kiến trúc sư (KTS) Khương Văn Mười cho biết trong thời gian qua, TP.HCM đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa - nghệ thuật có ý nghĩa.

Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn còn rất nhiều việc cần làm để thể hiện đầy đủ tiềm năng và bản sắc văn hóa của thành phố trong thời gian tới.

KTS Khương Văn Mười phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUỐC THANH

Về không gian văn hóa Hồ Chí Minh, ông nhận định rằng hiện nay đã có nhiều phường, quận tham gia xây dựng, phát triển từ cấp cơ sở, tạo nên sự lan tỏa khắp toàn thành phố.

Đặc biệt, Thành ủy và Sở VH&TT TP.HCM đã tổ chức hội thảo chuyên đề về Bến Nhà Rồng – nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Khi cảng sông được di dời, ông đề xuất cần quy hoạch lại khu vực này để khai thác, nâng cao giá trị lịch sử và văn hóa của di tích.

Hình ảnh khu vực Bến Nhà Rồng. Ảnh: bennharong.vn

Ông cũng bày tỏ lo lắng về việc người dân ở những khu vực xa trung tâm, sau khi sáp nhập 3 địa phương để hình thành TP.HCM mới, gặp khó khăn trong việc tiếp cận các hoạt động văn hóa - nghệ thuật.

Vì vậy, ông đề xuất cần tổ chức các chương trình biểu diễn lưu động, mang nghệ thuật đến tận các khu vực vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, cần tạo điều kiện để người dân nơi đây không chỉ được tiếp cận mà còn hiểu và trân trọng các giá trị văn hóa, từ đó truyền đạt cho thế hệ sau.

KTS Khương Văn Mười cũng đề cập đến quy hoạch dọc sông Sài Gòn – một tuyến không gian quan trọng, theo ông nên được xem như một “quảng trường nước” kéo dài.

Nếu được khai thác hợp lý và mở rộng liên kết đến các địa phương như Bà Rịa - Vũng Tàu, khu vực này sẽ trở thành điểm nhấn đặc sắc của thành phố.

Sẽ có công viên và mở rộng đường Nguyễn Tất Thành

Trong buổi đối thoại, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ TP.HCM cho biết, không gian văn hoá tại Bến Nhà Rồng trước đây đã được giao cho nhà đầu tư để làm dự án nhà ở nhưng chủ trương của Thường trực Thành uỷ là ngừng việc này lại và sẽ mở rộng không gian văn hoá TP.HCM bắt đầu từ Bến Nhà Rồng, Bảo tàng TP.HCM.

Bí thư Thành uỷ Trần Lưu Quang đối thoại tại hội nghị. Ảnh: V.HÀ

"Phần còn lại ý tưởng của chúng tôi sẽ làm một công viên kết hợp với việc mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và một số dịch vụ công cộng khác, không phát triển dự án nhà ở tại đây nữa.

Tuy nhiên nhiều vấn đề liên quan đến việc cũ, pháp lý cho nên chúng ta có ít nhiều thủ tục phải gỡ, liên quan đến dự án trước đây..." – ông Trần Lưu Quang nói.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ là mảng xanh hiếm hoi tại TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Tiến

Ông Trần Lưu Quang cũng chia sẻ thêm, khu đất số 1 Lý Thái Tổ nằm giữa đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng (ngã sáu Cộng Hòa) cũng sẽ chuyển thành một công viên và có một nhà đầu tư chiến lược của thành phố đã đồng ý bỏ tiền ra xây tặng thành phố.

"Ý tưởng ban đầu của chúng tôi, của Thường trực Thành uỷ là cũng kết hợp xây dựng một tượng đài để tưởng niệm những người đã mất vì COVID-19 trong thời gian qua trên địa bàn TP. Điều này có thể triển khai sớm được vì đất sạch và đã có nhà đầu tư" – ông Trần Lưu Quang nói.

Ông Trần Lưu Quang cũng cho rằng, điều quan trọng gắn với chia sẻ của KTS Khương Văn Mười là sẽ có một không gian để các hoạt động về văn hoá - nghệ thuật có thể diễn ra.

"Trong tiến trình sắp xếp các trụ sở của cơ quan nhà nước thì những công trình kiểu như này nằm trong nhóm được ưu tiên đầu tiên sau trường học và bệnh viện" – ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Việc khai thác hai bên sông Sài Gòn cũng nằm trong kế hoạch của TP.HCM. Ảnh: NHƯ NGỌC

Cũng theo ông Trần Lưu Quang, ý tưởng khai thác hai bên sông Sài Gòn cũng nằm trong kế hoạch của TP...