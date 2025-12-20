Giải nhất 'Tiếng hát Hà Nội 2025' trích tiền thưởng ủng hộ đồng bào vùng lũ 20/12/2025 22:13

Ngày 20-12, ca sĩ Nguyễn Phương Anh, người vừa giành Giải Nhất dòng nhạc thính phòng tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025, cho biết cô quyết định dành 50% tiền thưởng để ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, phần còn lại gửi tặng những hoàn cảnh khó khăn tại quê hương Hương Yên (Thái Bình cũ).

Trước đó, ngay sau khi trở thành quán quân dòng nhạc thính phòng, Phương Anh chia sẻ: “Đây là một cột mốc đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của tôi. Tôi tin rằng giá trị của giải thưởng sẽ được nhân lên khi nó được sẻ chia”.

Nữ ca sĩ cho rằng, điều thay đổi lớn nhất đối với cô sau giải thưởng không chỉ nằm ở danh hiệu, mà còn ở nhận thức và trách nhiệm với con đường đã chọn.

Ca sĩ Nguyễn Phương Anh (thứ nhất từ phải sang). Ảnh: VT.

“Tôi tự tin hơn vào con đường nghệ thuật mà mình đã lựa chọn, ý thức rõ hơn về việc phải làm việc nghiêm túc, kỷ luật và làm nghề một cách chuyên nghiệp mỗi ngày để xứng đáng với sự tin yêu của thầy cô, gia đình và khán giả”- Phương Anh nói.

Tại đêm chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025, Nguyễn Phương Anh lựa chọn hai tác phẩm thính phòng có độ khó cao là Bốn mùa yêu thương của Trần Mạnh Hùng và Giấc mơ hồi hương của Vũ Thành.

Đây đều là những tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc chuẩn mực, khả năng xử lý quãng cao phức tạp nhưng vẫn phải giữ được sự mềm mại và cảm xúc.

Trước hội đồng giám khảo gồm NSND Quang Vinh, NSND Quốc Hưng, NSND Thanh Lam, phần trình diễn của Nguyễn Phương Anh được đánh giá cao về kỹ thuật, cảm xúc và phong thái biểu diễn.

Ca sĩ trẻ cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với NSƯT Lan Anh, người đã dìu dắt và đồng hành cùng cô trong suốt quá trình học tập; NSƯT Tố Nga, người luôn động viên và hỗ trợ về chuyên môn; cùng nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, người đã chuyển soạn và “may đo” các tác phẩm, tạo không gian để cô thăng hoa trên sân khấu.