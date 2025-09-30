Ca sĩ Tùng Dương quyên góp được 1 tỷ ủng hộ đồng bào vùng lũ 30/09/2025 18:54

(PLO)- Trong chiều 30-9, ca sĩ Tùng Dương đã liên lạc với đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của hai địa phương và chuyển 500 triệu đồng. Nhiều ca sĩ khác như Duy Mạnh, Phạm Quỳnh Anh cũng đã có nghĩa cử tương tự.

Ngày 30-9, ca sĩ Tùng Dương cho biết anh cùng nhóm bạn thân thiết đã cùng nhau quyên góp được số tiền một tỷ đồng để hỗ trợ người dân tại 5 tỉnh thành đang chịu thiệt hại nặng nề do bão Bualoi (bão số 10) gây ra gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Thanh Hóa.

Theo Tùng Dương, ngay khi bão Bualoi đổ bộ vào Việt Nam, anh liên tục cập nhật thông tin và không khỏi xót xa trước hình ảnh người dân ở nhiều tỉnh thành miền Trung chống chọi với cơn bão.

Tùng Dương cùng một số người bạn quyết định thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của 5 tỉnh thành để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Trong chiều 30-9, Tùng Dương đã liên lạc với đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của 2 tỉnh Quảng Trị, Nghệ An và chuyển 500 triệu đồng trong tổng số tiền quyên góp được.

Số tiền 500 triệu đồng còn lại sẽ sớm được anh gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh thành Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Thanh Hóa.

Toàn bộ số tiền quyên góp được anh đại diện chuyển đến 5 tỉnh sẽ được sao kê, có biên lai và đăng tải trên trang cá nhân những ngày tới.

"Tôi mong rằng việc làm của mình và những người bạn sẽ làm vơi bớt đau thương, mất mát, giúp nhân dân các địa phương vùng bị bão lũ, thiên tai nhanh chóng ổn định đời sống”- Tùng Dương nói.

Nam ca sĩ tiếp tục kêu gọi bạn bè thân thiết quyên góp để hỗ trợ được thêm người dân tại các tỉnh thành nơi bão Bualoi càn quét qua và để lại hậu quả nặng nề.

Chiều 30-9, ca sĩ Duy Mạnh và những người bạn đóng góp 300 triệu đồng nhằm hỗ trợ bà con Thanh Hóa vượt qua bão lũ thông qua Quỹ phòng chống bão lụt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nam ca sĩ chia sẻ anh có kỷ niệm và gắn bó đặc biệt với mảnh đất xứ Thanh. “Tôi và những người bạn của mình xin gửi đến bà con Thanh Hoá một chút tấm lòng. Mong bà con bình an, vượt qua cơn bão lũ”- anh viết.

Cũng trong chiều 30-9, Bích Phương ủng hộ 100 triệu đồng cho bà con chịu ảnh hưởng cơn bão số 10, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phạm Quỳnh Anh tạm hoãn buổi họp báo ra mắt EP Xinh sao phải khóc và quyên góp 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào.