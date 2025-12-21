Á quân Sao Mai 2015 ra mắt dự án âm nhạc 'Ý Đảng - Lòng Dân' 21/12/2025 17:19

(PLO)- "Ý Đảng – Lòng Dân" là dự án âm nhạc đầu tay của ca sĩ Trần Bích Ngọc - Á quân Sao Mai 2015 phong cách Thính phòng. Đây là dự án âm nhạc mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc.

Ngày 21-12-2025, ca sĩ Trần Bích Ngọc cùng ê-kíp tổ chức họp báo ra mắt dự án âm nhạc Ý Đảng – Lòng Dân tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội).

Đây là dự án âm nhạc đầu tay của Trần Bích Ngọc, đồng thời đánh dấu chặng đường 10 năm kể từ khi cô giành danh hiệu Á quân Sao Mai 2015 phong cách Thính phòng. Cô hiện là Thượng úy, Thạc sĩ, giảng viên Thanh nhạc của Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Theo ban tổ chức, Ý Đảng – Lòng Dân là dự án âm nhạc mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, ra mắt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ca sĩ Trần Bích Ngọc trình bày ca khúc 'Ý Đảng- Lòng Dân". Ảnh: BÁ HẢI

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật chính luận, trang trọng và hiện đại, dự án thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và Nhân dân Việt Nam.

Dự án gồm hai phiên bản. Phiên bản MV song ca do Trần Bích Ngọc và Hoàng Hồng Ngọc thể hiện, ForArtFilm chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất.

Phiên bản thứ hai là bản audio đơn ca mang màu sắc giao hưởng do Trần Bích Ngọc trình bày. Giám đốc âm nhạc của dự án là nhạc sĩ, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc, phần hòa âm do Hoàng Trung Đức và Ninh Văn Hải đảm nhiệm, đạo diễn MV là Nguyễn Trung Nam.

Ê-kíp sản xuất còn có sự tham gia của Đàm Trung Hải, Trương Huy Công, Bùi Bích Thảo, Nguyễn Vũ Nhật Anh.

Đáng chú ý, MV có sự hỗ trợ của lãnh đạo, cán bộ và Nhân dân phường Phú Thượng.

Hình ảnh đời sống, lao động, hội họp và sinh hoạt cộng đồng ở cơ sở được đưa vào MV đã góp phần tạo nên không gian nghệ thuật chân thực, giàu cảm xúc, phản ánh tinh thần “Ý Đảng hòa quyện lòng Dân” như một thể thống nhất không thể tách rời.

Ca sĩ Trần Bích Ngọc và Hoàng Hồng Ngọc trong MV.

Đây cũng là dự án âm nhạc hiếm hoi được ra mắt trong dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhận xét về ca khúc Ý Đảng - Lòng Dân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Đại tá, Tiến sĩ, NSND Xuân Bắc cho rằng, viết về Đảng là một lao động nghệ thuật rất khó.

Theo NSND Xuân Bắc, ca khúc thể hiện tình cảm không chỉ của một cá nhân mà mang tính đại chúng, phản ánh tiếng nói không chỉ của người đảng viên mà của cả Nhân dân, điều này khiến ông thực sự xúc động, thậm chí “nổi da gà” khi nghe.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Đại tá, Tiến sĩ, NSND Xuân Bắc đánh giá về MV. Ảnh: BÁ HẢI

NSND Xuân Bắc đánh giá, từng trường đoạn cũng như tổng thể ca khúc đã khắc họa hình ảnh Đảng tiên phong, dung dị nhưng sống trong lòng dân; việc Nhân dân đi theo Đảng là một lựa chọn tự nhiên của đời sống, qua đó thể hiện khát vọng về sự ấm no, hạnh phúc của đất nước và Nhân dân.

Với Trần Bích Ngọc, Ý Đảng – Lòng Dân không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn đánh dấu sự trở lại chính thức của cô trên con đường nghệ thuật sau một thập kỷ miệt mài học tập, công tác và giảng dạy.

Trong suốt 10 năm qua, nữ ca sĩ gần như dành trọn thời gian cho việc nâng cao chuyên môn, giảng dạy và công tác trong môi trường nghệ thuật quân đội...