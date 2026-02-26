TP.HCM có thêm 2 bảo vật quốc gia 26/02/2026 17:10

(PLO)- TP.HCM có một hiện vật và một nhóm hiện vật thuộc các bảo tàng ngoài công lập và sưu tập tư nhân được công nhận Bảo vật quốc gia đợt 14.

Chiều 26-2, tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM thường kỳ, ông Trương Kim Quân, Phó Trưởng phòng Quản lý di sản (Sở VH&TT TP.HCM), cho biết TP.HCM có một hiện vật và một nhóm hiện vật thuộc bảo tàng ngoài công lập và sưu tập tư nhân được công nhận Bảo vật quốc gia (đợt 14) trong tổng số 30 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận trên toàn quốc.

Ông Trương Kim Quân, Phó Trưởng phòng Quản lý di sản, Sở VH&TT TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Cụ thể, Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc (niên đại khoảng 4.000-3.800 năm), hiện lưu giữ tại Bảo tàng Gốm thời dựng nước, là cổ vật có giá trị đặc biệt về lịch sử và khảo cổ học, phản ánh sự giao lưu của cư dân văn hóa Hoa Lộc thời dựng nước.

Nhóm hiện vật còn lại là Bộ tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế (niên đại cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX), thuộc sưu tập tư nhân của ông Lê Thanh Nghĩa. Bộ tượng là loại hình tượng thờ dân gian Nam Bộ, có giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, mỹ thuật và kỹ thuật chế tác, tiêu biểu cho nghề gốm thủ công truyền thống phục vụ tín ngưỡng.

Tính đến năm 2025, cả nước có 357 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận Bảo vật quốc gia. TP.HCM hiện có 25 bảo vật lưu giữ tại các bảo tàng và sưu tập tư nhân.

Cụ thể, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM lưu giữ 12 bảo vật quốc gia, gồm: Tượng Phật Đồng Dương; Tượng nữ thần Devi; Tượng Avalokitesvara Hoài Nhơn; Tượng Avalokitesvara Đại Hữu; Tượng Vishnu Tân Hội; Tượng thần Surya; Tượng Avalokitesvara Ngãi Hòa Thượng; Tượng nữ thần Durga; Tượng Phật Sơn Thọ; Tượng Phật Bình Hòa; Tượng Phật Lợi Mỹ; Tượng Phật Sa Đéc.

Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM có 2 bảo vật quốc gia là tranh sơn mài “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của Nguyễn Gia Trí và “Thanh niên thành đồng” của Nguyễn Sáng.

Bảo tàng TP.HCM lưu giữ 2 bảo vật: Khuôn in tín phiếu mệnh giá 5 đồng và Ấn đồng Lương Tài Hầu chi ấn.

Bảo tàng Bình Dương có 3 bảo vật gồm: Tượng động vật Dốc Chùa; Mộ chum gỗ nắp trống đồng Phú Chánh; Bộ dụng cụ dệt gỗ Phú Chánh.

Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu có 3 bảo vật là các Mặt nạ vàng thuộc di chỉ khảo cổ học Giồng Lớn, Long Sơn.

Bảo tàng Gốm thời dựng nước có 2 bảo vật: Chõ gốm và Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc.

Sưu tập tư nhân Lê Thanh Nghĩa có một bảo vật quốc gia là Bộ tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế.

Theo ông Quân, việc công nhận Bảo vật quốc gia không chỉ tôn vinh giá trị đặc biệt của hiện vật mà còn góp phần củng cố nền tảng văn hóa, bồi đắp bản sắc và tạo động lực tinh thần cho sự phát triển bền vững của TP.HCM và cả nước.

Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng công nhận Bảo vật quốc gia (đợt 14) sẽ diễn ra lúc 7 giờ 30 ngày 6-3-2026 tại Bảo tàng TP.HCM.