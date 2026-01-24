Hơn 150 hiện vật Đông Sơn sắp được giới thiệu tại trưng bày 'Đồng vọng' 24/01/2026 17:03

(PLO)- Trưng bày “Đồng vọng” sẽ giới thiệu hơn 150 hiện vật văn hóa Đông Sơn, phản ánh đời sống, tín ngưỡng và kỹ thuật luyện kim của cư dân Việt cổ.

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM phối hợp với Bảo tàng Gốm Thời dựng nước cùng hai sưu tập tư nhân Lâm Bảo Ngọc và Mai Sĩ Tất Thắng tổ chức trưng bày chuyên đề “Đồng vọng” nhằm giới thiệu đến công chúng hơn 150 hiện vật tiêu biểu thuộc nền văn hóa Đông Sơn.

Theo Ban tổ chức, trưng bày chuyên đề “Đồng vọng” không chỉ làm rõ vai trò của chất liệu đồng trong chế tác hiện vật, mà còn gợi mở sự tiếp nối của những “hồi âm” từ thời đại đồ đồng trong quá khứ, vang vọng đến chiều sâu văn hóa và tâm thức của người Việt Nam hôm nay. Các hiện vật được tuyển chọn và sắp xếp theo 5 nhóm chủ đề:

Cụ thể, nhóm chủ đề Đồ gốm thời Đông Sơn giới thiệu các hiện vật như bát, bình, chậu, dấu in hoa văn… thuộc các giai đoạn Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun và Hoa Lộc.

Khánh treo bằng đồng (Văn hoá Đông Sơn) - Sưu tập của Mai Sĩ Tất Thắng. Ảnh: BTC

Nhóm Vẻ đẹp con người Đông Sơn phản ánh đời sống tinh thần, quan niệm thẩm mỹ và sự phân tầng xã hội thông qua các loại trang sức như vòng tay, khuyên tai, trâm cài tóc, hạt chuỗi.

Nhóm chủ đề Nhịp sống lao động trưng bày các hiện vật gắn với nền nông nghiệp lúa nước như rìu, lưỡi cày, đồ đựng… Các hiện vật chủ yếu được chế tác bằng đồng, có nhiều cải tiến về cấu tạo nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng.

Trong khi đó, chủ đề Sức mạnh thời đại giới thiệu hai loại hình vũ khí của cư dân Đông Sơn, gồm vũ khí đánh gần như dao găm, rìu chiến và vũ khí đánh xa như mũi giáo, mũi lao, mũi tên.

Giáp che ngực bằng đồng (Văn hoá Đông Sơn) - Sưu tập của Lâm Bảo Ngọc. Ảnh: BTC

Nhóm chủ đề Âm vang tín ngưỡng làm nổi bật vai trò đặc biệt của trống đồng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của cư dân Đông Sơn.

Từ những thành tựu ban đầu của thời nguyên thủy, cư dân Việt cổ đã bước sang thời đại kim khí, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong lịch sử dân tộc.

Đây là thời kỳ đánh dấu bước chuyển căn bản của các cộng đồng cư dân cổ, thể hiện ở việc làm chủ kỹ thuật luyện kim, đồng thời hình thành các cấu trúc xã hội, tín ngưỡng và quan niệm thẩm mỹ đặc sắc.

Trên nền tảng các văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, truyền thống luyện kim, đúc đồng không ngừng được hoàn thiện và đạt đến đỉnh cao rực rỡ với văn hóa Đông Sơn (từ thế kỷ VII trước Công nguyên đến thế kỷ I).

Được biết, trưng bày chuyên đề “Đồng vọng” sẽ mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 27-1 đến 31-3-2026 tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM (số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP.HCM).