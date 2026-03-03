50 tác phẩm được vinh danh tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần VIII 03/03/2026 10:51

(PLO)- Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII có nhiều đổi mới về cơ cấu, tiêu chí xét chọn và mở rộng đề cử nhằm vinh danh các tác phẩm giá trị, lan tỏa trong xã hội.

Ngày 3-3, Trung ương Hội Xuất bản Việt Nam thông tin về giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII.

Theo đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng và đưa giải thưởng xứng tầm cấp quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện điều lệ, quy chế giải thưởng.

Cơ cấu giải được điều chỉnh tinh gọn từ 5 mảng xuống còn 4 mảng. Cụ thể, mảng sách chính trị, kinh tế được hợp nhất với mảng sách khoa học xã hội và nhân văn thành mảng sách chính trị, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn. Việc sắp xếp này nhằm tạo điều kiện đánh giá tác phẩm một cách toàn diện, liên ngành và thực chất hơn.

Đồng thời, mảng sách khoa học được mở rộng, bổ sung các nội dung về giáo dục và đổi mới sáng tạo, phản ánh đúng yêu cầu phát triển tri thức trong bối cảnh chuyển đổi số.

Hệ thống tiêu chí chấm giải cũng được rà soát, bổ sung cụ thể hóa theo hướng rõ ràng, minh bạch. Các tiêu chí đề cao giá trị tư tưởng, học thuật và đóng góp thực tiễn của tác phẩm, đồng thời nhấn mạnh tính phổ cập tri thức mới, đặc biệt ở mảng giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ban tổ chức cũng tăng tỉ trọng đánh giá về khả năng tiếp cận bạn đọc và mức độ lan tỏa trong xã hội, đồng thời bổ sung tiêu chí riêng đối với sách dịch để bảo đảm sự công bằng.

Tác phẩm "Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020)" của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đạt giải A tại giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII. Ảnh: NVCC



Bên cạnh việc đề cử từ các nhà xuất bản, giải thưởng tiếp tục mở rộng đối tượng đề cử, cho phép bạn đọc và cơ quan báo chí tham gia giới thiệu tác phẩm. Hạng mục "Sách được bạn đọc yêu thích" được duy trì và hoàn thiện quy trình xét chọn, kết hợp giữa chấm chuyên môn và bình chọn công khai, giúp phản ánh đầy đủ tiếng nói của cộng đồng.

Đặc biệt, đối với các tác phẩm được đề nghị trao giải cao, ban tổ chức phối hợp với đơn vị công nghệ để tổng hợp, phân tích dữ liệu dư luận từ báo chí và các nền tảng truyền thông, tạo cơ sở tham chiếu khách quan cho hội đồng trong quá trình xem xét.

Theo số liệu từ Cục Xuất bản, In và Phát hành, giải thưởng thu hút sự tham gia của 46/52 nhà xuất bản trong cả nước với 397 tên sách và bộ sách (512 cuốn). Số lượng tác phẩm tham dự tiếp tục tăng so với kỳ trước.

Riêng hạng mục "Sách được bạn đọc yêu thích" ghi nhận hơn 150 cuốn sách được đề cử từ độc giả.

Quy trình chấm giải được thực hiện nghiêm túc, khoa học thông qua nhiều vòng đánh giá độc lập, phản biện và bỏ phiếu kín bởi hơn 70 giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý uy tín thuộc Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo và Hội đồng Giải thưởng.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, hội đồng đã tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét trao giải cho 50 cuốn sách, bộ sách. Cơ cấu dự kiến gồm 2 giải A, 17 giải B, 23 giải C, 5 giải Khuyến khích và 5 giải "Sách được bạn đọc yêu thích", trong đó có 2 cuốn sách xuất sắc đạt cả hai giải.

Lễ trao giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII được tổ chức vào hồi 20 giờ ngày 8-3-2026 tại Đài Truyền hình Việt Nam. Sự kiện có sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan trung ương, địa phương, cùng đông đảo tác giả, dịch giả và người làm sách.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 và các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình. Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức cũng phối hợp với các nhà xuất bản để trưng bày, giới thiệu các bộ sách có giá trị cao và các tác phẩm đoạt giải qua các kỳ nhằm tiếp tục lan tỏa giá trị của sách và tạo không gian kết nối văn hóa đọc.