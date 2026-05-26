Sài Gòn xưa được tái hiện trong phim điện ảnh 'Mesdames Thanh Sắc' 26/05/2026 18:50

(PLO)- Đoàn làm phim điện ảnh Mesdames Thanh Sắc cho biết đã kết hợp bối cảnh thật với công nghệ CGI và AI để tái hiện nhiều địa danh xưa.

Ngày 26-5, ê-kíp phim điện ảnh Mesdames Thanh Sắc đã tổ chức showcase ra mắt tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).

Sự kiện nhanh chóng thu hút chú ý khi lần đầu hé lộ những thước phim mang màu sắc Sài Gòn thập niên 1960 cùng nhiều chia sẻ hậu trường về các cảnh quay nặng tâm lý, quá trình phục dựng bối cảnh và tham vọng tạo nên một tác phẩm giàu cảm xúc.

Trong phim, Thanh Hằng vào vai Cầm Thanh – một vũ nữ sống bản năng, liều lĩnh và mang nhiều tổn thương. Đây được xem là vai diễn gai góc nhất của cô từ trước đến nay, hoàn toàn khác hình ảnh sang trọng, quyền lực quen thuộc.

Nữ diễn viên cho biết sau nhiều năm tạm rời điện ảnh, cô chỉ muốn trở lại khi tìm được một nhân vật đủ khác biệt.

“Cầm Thanh là cơ hội tuyệt vời nhưng cũng đầy thử thách vì cô ấy quá khác tôi ngoài đời. Với Cầm Thanh, cô ấy gần như không còn gì để mất, còn tôi thì có quá nhiều thứ phải lo nghĩ”- Thanh Hằng chia sẻ.

Các diễn viên chia sẻ về bộ phim. Ảnh: TT

Theo nữ diễn viên, điều khó nhất không nằm ở việc thay đổi ngoại hình mà là khiến khán giả tin và đồng cảm với nhân vật. Cô cho rằng việc “làm xấu” bản thân không phải hy sinh mà là cơ hội để lột xác trên màn ảnh.

“Trên sàn diễn thời trang tôi luôn phải chỉn chu, nhưng với điện ảnh, tôi không ngại xấu miễn sao phục vụ tốt nhất cho nhân vật”- cô nói.

Bên cạnh Thanh Hằng, Lương Thế Thành cũng gây chú ý khi lần đầu đảm nhận một nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp hơn sau hơn 20 năm gắn với hình tượng hiền lành, chính diện. Trong Mesdames Thanh Sắc, anh vào vai Bá Dũng – người đàn ông đứng giữa một người vợ quyền lực và cô nhân tình quyến rũ.

Nam diễn viên cho biết anh luôn khao khát thoát khỏi vùng an toàn để thử sức với các vai diễn “nặng đô” hơn. “Khán giả đã quá quen với hình ảnh tôi hiền lành, tử tế nên hiện tại tôi rất muốn thử những nhân vật gai góc, nhiều đấu tranh nội tâm”, anh bày tỏ.

Theo Lương Thế Thành, Bá Dũng là nhân vật ít thoại nhưng nhiều giằng xé tâm lý, phần lớn cảm xúc được thể hiện qua ánh mắt và biểu cảm nội tâm.

Phần chia sẻ về bối cảnh và phục dựng lịch sử cũng nhận được nhiều quan tâm. Trước câu hỏi liệu phim có lấy cảm hứng từ vụ việc nổi tiếng liên quan đến một vũ nữ trước năm 1975 hay không, đạo diễn Thắng Vũ cho biết hình ảnh cô vũ nữ bị tạt axit dễ khiến công chúng liên tưởng đến những vụ án từng gây chấn động Sài Gòn xưa.

Tuy nhiên, anh khẳng định bộ phim không tái hiện cuộc đời của bất kỳ cá nhân cụ thể nào mà chỉ lấy cảm hứng từ các bi kịch ghen tuông trong xã hội thời bấy giờ.

“Đây là câu chuyện về thân phận con người trong một thời cuộc nhiều biến động”- đạo diễn nói.

Hình ảnh trong phim. Ảnh: NSX

Theo ê-kíp, thách thức lớn nhất của dự án là phục dựng không gian Sài Gòn thập niên 1960. Đoàn phim đã kết hợp bối cảnh thật với công nghệ CGI và AI để tái hiện nhiều địa danh xưa.

Một số bối cảnh được dựng tại các khu vực vùng ven và tỉnh lân cận nhằm giữ nét kiến trúc phù hợp thời kỳ.

Giám đốc sáng tạo Tùng Leo cho biết ê-kíp dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu về kiến trúc, đời sống và thời trang Sài Gòn xưa. “Thẩm mỹ thời đó là sự giao thoa giữa vẻ hoang dã kiểu Pháp và sự rực rỡ kiểu Mỹ”- anh nói.

Ở tuyến phản diện, Khane Nguyễn cho biết đây là dự án điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời cũng là lần đầu anh đảm nhận vai phản diện. Nam diễn viên thừa nhận chịu nhiều áp lực khi làm việc cùng các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm.

Phim do Thắng Vũ đạo diễn, nhà sản xuất Live On và Phạm Thanh Hằng thực hiện, dự kiến khởi chiếu từ ngày 19-6-2026.