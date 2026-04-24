Phim điện ảnh 'Đại tiệc trăng máu' ra mắt khán giả 24/04/2026 10:25

(PLO)- Đoàn phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 có buổi ra mắt tại Hà Nội. NSND Lê Khanh và NSƯT Chiều Xuân là những gương mặt kỳ cựu góp mặt tại sự kiện.

Tối 23-4, đoàn phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 có buổi ra mắt tại Hà Nội, thu hút sự tham dự của nhiều nghệ sĩ tên tuổi đến chúc mừng dự án.

Tại sự kiện, NSND Lê Khanh và NSƯT Chiều Xuân là những gương mặt kỳ cựu góp mặt, bày tỏ sự mong chờ thưởng thức bộ phim được giới thiệu sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả. Bên cạnh đó, diễn viên Hà Hương và Thanh Hương cũng đến ủng hộ đoàn phim.

Hà Hương – từng được biết đến qua Phía trước là bầu trời – gần đây hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực điện ảnh, trong khi Thanh Hương ghi dấu ấn với vai diễn trong Thiên đường máu hồi đầu năm.

NSƯT Đức Khuê vui mừng tái ngộ ê-kíp. Ảnh: NSX

Sự kiện còn có sự xuất hiện của nhóm hài 1977 Vlog (Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Trung Anh). Đây là những gương mặt chuẩn bị ra mắt phim điện ảnh đầu tay do họ đạo diễn mang tên Cao thủ bi a trong năm nay.

Dàn diễn viên của Đại tiệc trăng máu 8 gồm Vân Sơn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Lê Khánh, Hứa Vĩ Văn, NSƯT Đức Khuê, Quốc Khánh, Quỳnh Lý, Quang Minh, Lâm Thanh Mỹ, Tuấn Khải… liên tục gửi lời tri ân khán giả, đồng thời chia sẻ về hành trình thực hiện dự án với nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên NSƯT Đức Khuê được xem lại vai diễn của mình trong phim. Sau vài tháng kể từ khi đóng máy, nam nghệ sĩ có dịp hội ngộ ê-kíp.

Trước đó hơn 10 năm, ông từng hợp tác với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh trong Em là bà nội của anh, cùng với các diễn viên như Miu Lê, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh – những gương mặt cũng xuất hiện trong dự án lần này.

Theo ê-kíp, Đại tiệc trăng máu 8 sử dụng cách kể mang màu sắc trào phúng, khai thác hậu trường ngành làm phim bằng những tình huống châm biếm, giễu nhại, hướng đến mang lại trải nghiệm giải trí cho khán giả.

NSND Lê Khanh, Tú Oanh, Thanh Hương chúc mừng đoàn phim. Ảnh: NSX

Phim xoay quanh nhân vật đạo diễn Tâm OK (Vân Sơn thủ vai), người bị gán mác “chiến thần phim rác”. Nhân vật quyết tâm thực hiện một dự án chỉn chu để hàn gắn tình cảm với cô con gái yêu điện ảnh (Lâm Thanh Mỹ).

Tuy nhiên, bộ phim mà ông nhận thực hiện là tác phẩm dài 35 phút quay bằng một cú máy, kéo theo hàng loạt tình huống hỗn loạn, dở khóc dở cười trên trường quay.

Đại tiệc trăng máu 8 do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thực hiện, Charlie Nguyễn sản xuất, quy tụ dàn diễn viên đông đảo gồm Vân Sơn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Lê Khánh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, NSƯT Đức Khuê, Quốc Khánh, Quỳnh Lý, Quang Minh, Lâm Thanh Mỹ, Tuấn Khải, Bảo SuZu, Hoàng Anh Panda cùng sự tham gia của diễn viên Kim Kang Woo (Hàn Quốc).

Tác phẩm do Lotte Entertainment phát hành, hiện đang được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc, hướng đến phục vụ khán giả trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4.