Chiếu miễn phí phim 'Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối' nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn 21/04/2026 10:59

(PLO)- "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối" được chọn chiếu khai mạc Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn như 30-4, 1-5, sinh nhật Bác Hồ 19-5.

Ngày 21-4, Cục Điện ảnh cho biết đơn vị này chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30-4, 1-5, 7-5, 19-5 năm 2026 và Tuần phim Quảng Ninh chào hè.

Chương trình diễn ra trên phạm vi cả nước từ ngày 25-4 đến ngày 23-5.

Lễ khai mạc đợt phim và Tuần phim Quảng Ninh chào hè sẽ được tổ chức trọng thể vào 19 giờ ngày 25-4 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Đây là sự kiện mở đầu Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh với chủ đề Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới.

Tâm điểm của đợt phim là tác phẩm Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối. Bộ phim này được chọn chiếu khai mạc đợt phim và sẽ có sự góp mặt, giao lưu của đoàn làm phim cùng các diễn viên với khán giả Quảng Ninh.

Nhằm tăng cường khả năng tiếp cận cho công chúng, Cục Điện ảnh phối hợp với Viettel Telecom và TV360 khai thác bộ phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối trên nền tảng trực tuyến.

"Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối" được chọn chiếu khai mạc đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn. Ảnh: NSX

Song song đó, các tác phẩm do Cục Điện ảnh tuyển chọn cũng được phục vụ nhân dân thông qua hệ thống chiếu phim lưu động tại 34 tỉnh, thành phố.

Danh sách phim trình chiếu dịp này còn có các phim tài liệu: Theo dấu chân cha, Bác sĩ ở xã đảo, Cựu binh phố cổ, Giấy dó cuộc hành trình trở về, Hai chiến tuyến.

Các phim hoạt hình gồm: Chú bé loắt choắt, Lời hứa Điện Biên, Vầng sáng ấm áp, Những viên bi sắc màu và Poocbaga.

Đợt phim là hoạt động văn hóa điện ảnh có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Các tác phẩm được tuyển chọn đều đạt chất lượng nghệ thuật cao, phản ánh sinh động đời sống xã hội và lịch sử, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong năm 2026.