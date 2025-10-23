Chiếu miễn phí 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' tại Hội chợ Mùa thu 23/10/2025 18:42

(PLO)- Hai phim Mưa đỏ và Tử chiến trên không sẽ được chiếu miễn phí phục vụ khán giả trong khuôn khổ Hội chợ Mùa thu 2025.

Mưa đỏ và Tử chiến trên không - hai tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của điện ảnh trong thời gian gần đây được chiếu miễn phí phục vụ khán giả trong khuôn khổ Hội chợ Mùa thu 2025.

Cụ thể, các buổi chiếu sẽ diễn ra tại tầng 3, sảnh 6 của Hội chợ. Phim truyện Mưa đỏ bao gồm ba suất chiếu lúc 9 giờ, 13 giờ 45, 18 giờ 30 và hai suất chiếu phim truyện Tử chiến trên không lúc 11 giờ 30, 16g15 hằng ngày từ ngày 26-10 đến 4-11-2025.

Khán giả có thể đặt vé và nhận vé xem phim trực tiếp tại khu vực quầy vé và Drink&Food hoặc đặt vé online qua hệ thống sẽ được cập nhật.

Phim 'Mưa đỏ' được chiếu tại Hội chợ mùa thu 2025.

Lấy cảm hứng từ những sự kiện lịch sử bi tráng, phim Mưa đỏ khắc họa sâu đậm ý chí, tinh thần kiên cường và lòng hy sinh của người lính qua những thước phim xúc động, chân thực và đầy tính nhân văn.

Điểm sáng nổi bật của Mưa đỏ là hình tượng người lính Bộ đội Cụ Hồ được khắc họa sâu sắc, sống động với những phẩm chất cao quý, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh.

Đây chính là những giá trị trường tồn, là cội nguồn sức mạnh để Quân đội ta tiếp tục phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong khi đó, phim Tử chiến trên không lại khắc họa sinh động cuộc đấu trí, đấu lực khốc liệt trên bầu trời, tôn vinh lòng dũng cảm và tinh thần bất khuất của những chiến sĩ lực lượng an ninh hàng không Việt Nam.

Hội chợ Mùa thu 2025 là hội chợ có quy mô lớn chưa từng có tại Việt Nam, diễn ra từ ngày 26-10 đến ngày 4-11-2025 tại Nhà triển lãm Kim Quy, Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội.

Hội chợ do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tập đoàn Vingroup và các Bộ, cơ quan, địa phương cùng tổ chức.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động của Hội chợ là Không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa với chủ đề Công nghiệp Văn hóa – Tinh hoa văn hóa Việt Nam.