Nữ thiếu tá công an 'chữa lành' bản thân với triển lãm 'Những giọt nắng thầm thì' 14/12/2025 06:30

Triển lãm Những giọt nắng thầm thì tại Trung tâm nghệ thuật và cộng đồng Lotus Van (TP.HCM) giới thiệu 39 tác phẩm của họa sĩ Bùi Thị Hải Dương khai mạc vào tối 13-12.

Họa sĩ Bùi Thị Hải Dương cùng các tác phẩm. Ảnh: VĂN HÀ

Các tác phẩm được họa sĩ Bùi Thị Hải Dương thực hiện trong 10 tháng với những gì bản thân đã thấy, đã trải qua.

Thiếu tá Công an đam mê hội họa

Họa sĩ Bùi Thị Hải Dương sinh năm 1985, hiện là Thiếu tá công an đang công tác tại phòng Văn hóa - Văn nghệ thuộc Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an.

Niềm đam mê hội họa của họa sĩ Bùi Thị Hải Dương được thắp lên từ những họa sĩ tham gia trại sáng tác của Bộ Công an do chị phụ trách tổ chức.

Bức tranh vẽ về trận bão lũ vừa qua ở miền Trung được Bùi Thị Hoài Dương vẽ trong thời gian ngắn

Theo họa sĩ Bùi Thị Hải Dương, mỗi bức tranh là một “khoảng lặng” của tâm hồn, nơi mình tự cân bằng, tự chữa lành rồi thoải mái đứng dậy giữa những mệt mỏi và chao đảo của cuộc sống.

Vì công việc là một công an nên ảnh hưởng rất nhiều đến phong cách nghệ thuật của nữ họa sĩ.

"Công việc trong Bộ Công an của tôi yêu cầu sự chính xác, mạnh mẽ và quyết đoán, và tôi đã mang những yếu tố đó vào trong các tác phẩm của mình. Người xem sẽ thấy trong tranh tôi có sự mạnh mẽ, quyết liệt từ màu sắc cho đến nét cọ. Đó là cách tôi thể hiện những gì mình đã trải qua trong công việc và cuộc sống" – họa sĩ Bùi Thị Hải Dương chia sẻ.

Người xem theo dõi các tác phẩm tại triển lãm

Chắt chiu với triển lãm đầu tay

Triển lãm Những giọt nắng thầm thì là triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Bùi Thị Hải Dương sau quãng thời gian 3-4 năm theo đuổi hội họa.

Tác phẩm trừu tượng được nữ họa sĩ thực hiện sau chuyến đi Tây Bắc

Nói về lý do chọn thể loại tranh trừu tượng để thể hiện, họa sĩ Bùi Thị Hải Dương cho biết dù đây là thể loại không hề dễ dàng nhưng bản thân vẫn chọn vì muốn đi theo con đường riêng của mình.

"Tôi muốn thể hiện những cảm xúc chân thật về cuộc sống xung quanh, về con người xung quanh mình. Mỗi người đều có những cảm nhận riêng về thế giới, và qua những tác phẩm của mình, tôi muốn chia sẻ những cảm xúc đó" – nữ họa sĩ bày tỏ.

Họa sĩ Bùi Thị Hải Dương cũng cho biết thêm, để có thể hoàn thành các tác phẩm, bản thân phải "chắt chiu" từng chút thời gian đặc biệt là vào cuối tuần, buổi tối hay thậm chí là đêm khuya, vì ngoài công việc đòi hỏi rất nhiều thời gian bản thân còn là một người mẹ, một người vợ.

Triển lãm cá nhân đầu tiên cũng là bước ngoặc đánh dấu cho sự chuyển hướng về mặt chất liệu từ màu nước sang acrylic của họa sĩ Bùi Thị Hải Dương.

"Việc chuyển từ màu nước sang acrylic là quyết định có chủ đích của tôi. Màu nước đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự tỉ mỉ, trong khi thời gian của tôi thì hạn chế vì công việc. Acrylic có ưu điểm là nhanh khô và dễ kiểm soát hơn, đồng thời vẫn có thể tạo ra hiệu ứng mềm mại, uyển chuyển giống như màu nước. Vì vậy, tôi quyết định chuyển sang acrylic để phù hợp với thời gian ít ỏi mà tôi có, trong khi vẫn giữ được sự linh hoạt trong cách thể hiện cảm xúc" – nữ họa sĩ bày tỏ.

Họa sĩ Bùi Thị Hải Dương hi vọng khán giả khi xem tranh của mình sẽ nhận ra rằng: "Nếu có đam mê, hãy sống với đam mê của mình. Đừng ngần ngại theo đuổi những cảm xúc chân thật và để chúng dẫn dắt bạn. Đó là thông điệp tôi muốn gửi gắm qua mỗi tác phẩm của mình".

Triển lãm kéo dài từ ngày 13 đến 31-12-2025.