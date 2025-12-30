Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội XIV của Đảng 30/12/2025 18:33

(PLO)- Chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" diễn ra vào tối 5-1-2026, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) nhằm chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Tối 5-1-2026, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu".

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan.

Tại buổi họp báo chiều 30-12 tại Hà Nội, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cho biết đây là hoạt động văn hóa – nghệ thuật trọng điểm của VOV hướng tới Đại hội XIV.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin về chương trình. Ảnh: H.PHƯƠNG.

Theo ông Hùng, chương trình được chuẩn bị công phu, quy mô lớn, mang ý nghĩa đặc biệt trong chuỗi hoạt động chính trị – văn hóa chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước.

Chương trình gồm ba phần. Phần đầu mang tên "Lời đất nước", đưa khán giả về không gian văn hóa truyền thống qua những câu hát ru, làn điệu dân ca Việt.

Phần thứ hai mang tên "Nhịp thời đại", thể hiện tinh thần đổi mới với các tác phẩm hiện đại, phản ánh khát vọng vươn lên của đất nước thời kỳ hội nhập.

Phần cuối mang tên "Sắc đỏ thiêng liêng", tôn vinh hình ảnh Đảng và Tổ quốc, thể hiện khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước phồn vinh.

Điểm nhấn của chương trình là các tác phẩm lần đầu ra mắt công chúng, được lựa chọn từ cuộc vận động sáng tác ca khúc, thơ và dân ca đặt lời mới. Những tác phẩm này sẽ bổ sung nguồn tư liệu cho đời sống văn hóa và các nền tảng số của VOV.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ như NSND Thanh Hoa, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Đăng Thuật, nghệ sĩ ngâm thơ Ngọc Thọ. Ngoài ra còn có Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Anh Tú, Đỗ Hoàng Hiệp, Quách Mai Thy, Lâm Phúc, RamC, Cao Phú Quý cùng các dàn nhạc, đoàn nghệ thuật.

NSƯT Đăng Dương chia sẻ cảm xúc khi tham dự chương trình. Ảnh: H.PHƯƠNG.

NSƯT Đăng Dương chia sẻ anh gắn bó với VOV hơn 20 năm nên mỗi lần tham gia các chương trình lớn đều có cảm xúc đặc biệt. Lần này càng ý nghĩa khi hướng tới Đại hội XIV của Đảng. Anh sẽ trình diễn liên khúc cùng ca sĩ Phạm Thu Hà, kết hợp giữa ca khúc quen thuộc và tác phẩm mới mang hơi thở đương đại.

Theo Ban tổ chức, chương trình thể hiện vai trò của VOV trong việc lan tỏa các giá trị văn hóa, tư tưởng và đổi mới cách thức truyền tải nội dung chính luận đến công chúng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25-1-2026. Chương trình nghệ thuật tối 5-1-2026 kỳ vọng tạo không khí hướng về sự kiện chính trị quan trọng này.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh ANTV; phát thanh trực tiếp trên VOV1, VOV3; truyền trực tuyến trên các báo điện tử, nền tảng số của VOV và tiếp sóng trên hệ thống báo đài các tỉnh, thành phố.