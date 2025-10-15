Hoành tráng chương trình 'Dưới ánh sáng quang vinh' chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM 15/10/2025 22:33

(PLO)- Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới ánh sáng quang vinh" diễn ra tại 3 điểm cầu ở Phường Sài Gòn, Bình Dương, Bà Rịa chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I.

Tối 15-10, chương trình nghệ thuật đặc biệt Dưới ánh sáng quang vinh chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 diễn ra tại 3 điểm cầu của TP.HCM gồm phường Sài Gòn, phường Bình Dương, phường Bà Rịa.

Ca khúc Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin ngời sáng do các nghệ sĩ Khánh Ngọc, Đào Mác, Phạm Trang, Duyên Huyền... thể hiện. Ảnh: THUẬN VĂN

Chương trình Dưới ánh sáng quang vinh do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM phối hợp Sở VH&TT TP.HCM và Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện.

Từ trái sang ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM và ông Nguyễn Hoàng Sơn, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH

Tham dự chương trình nghệ thuật Dưới ánh sáng quang vinh tại đầu cầu phường Bình Dương có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP; ông Nguyễn Lộc Hà, uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM...

Từ phải sang: Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Ông Nguyễn Văn Thọ, Uỷ viên ban thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP và ông Trần Văn Cư, Uỷ viên ban thường vụ Thành uỷ, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh TP. Ảnh: KHÁNH LY

Tại đầu cầu phường Bà Rịa có ông Trần Văn Khánh, nguyên Bí thư tỉnh uỷ Bà Rịa Vũng Tàu; bà Phạm Thị Sơn, nguyên Uỷ viên Ban chấp hành TƯ Đảng, nguyên Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành uỷ, Trưởng BTC Thành uỷ; Ông Nguyễn Văn Thọ, Uỷ viên ban thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP...

Ông Lê Quốc Phong, Uỷ viên Trung Ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM và ông Dương Anh Đức, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại đầu cầu phường Sài Gòn có ông Lê Quốc Phong, Uỷ viên Trung Ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM...



Từ phải sang: ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM và ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Chín mươi lăm năm từ khi có Đảng, 80 năm đất nước tự hào hai tiếng “Việt Nam”, 50 năm kể từ ngày Bắc – Nam sum họp, thống nhất đất nước. Trên hành trình ấy, Đảng bộ và Nhân dân TP.HCM luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, năng động, sáng tạo và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Hôm nay, lịch sử TP.HCM đánh dấu một cột mốc trọng đại với Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thành công của Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của riêng Thành phố, mà còn là niềm vui chung của cả nước, khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo, bản lĩnh của Đảng bộ Thành phố trong kỷ nguyên mới.

Đúng với tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị về triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ các cấp trên địa bàn TP.HCM thời gian qua đã nỗ lực kiện toàn bộ máy hệ thống chính trị, tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở; là tiền đề cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, được tổ chức từ ngày 13 đến 15-10- 2025.

Phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi gắm:“ Thành phố Hồ Chí Minh phải là nơi Khởi nguồn đổi mới, lan tỏa khát vọng phát triển”.

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trí tuệ và đầy trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất đã thành công rực rỡ. Những bàn thảo, quyết nghị tại Đại hội ghi đậm dấu ấn tinh thần đổi mới - bứt phá, là kim chỉ nam hành động cho cả nhiệm kỳ - giai đoạn 2025-2030 và cả tầm nhìn xa hơn. Thành công của Đại hội chính là ngọn lửa truyền niềm tin cho hàng triệu cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thành phố.

Theo đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt Dưới ánh sáng quang vinh chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM có 3 chương.

Chương 1: Sáng mãi niềm tin là những ca khúc gợi nhớ hành trình vẻ vang 95 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và 50 năm ngày đất nước thống nhất.

Anh Bằng, Phạm Trang, Thành Tâm thể hiện Liên khúc Mười chín tháng Tám - Khúc khải hoàn - Tiến về Sài Gòn - Việt Nam ngày đại thắng. Ảnh: THUẬN VĂN

Bên cạnh đó, những bản hùng ca, ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, và dân tộc Việt Nam anh hùng cũng được vang lên như Liên khúc Mười chín tháng Tám - Khúc khải hoàn - Tiến về Sài Gòn - Việt Nam ngày đại thắng hay Người là niềm tin tất thắng, Đảng đã cho ta mùa xuân, Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin ngời sáng...

NSUT Khánh Ngọc thể hiện ca khúc Người là niềm tin tất thắng. Ảnh: THUẬN VĂN

Tiết mục Đảng đã cho ta mùa xuân. Ảnh: THUẬN VĂN

Chương 2 Rạng rỡ Thành phố đưa khán giả nhìn lại trong hành trình 50 năm tái thiết và dựng xây, dưới ánh sáng của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh, vùng đất Bình Dương trở thành nhịp máy công nghiệp dệt nên tấm áo mới của đất nước.

Bà Rịa – Vũng Tàu như cánh cửa ngàn đời hướng biển, trở thành kho báu dầu khí và du lịch mặn nồng hương gió đại dương. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi bao lớp người đã làm nên nhịp sống sôi động, sáng tạo, nghĩa tình.

Từ những câu chuyện riêng của mình, ba vùng đất ấy hôm nay không còn đứng riêng lẻ, mà hòa vào nhau như ba nhánh sông cùng đổ ra biển lớn. Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất đang phát huy sức mạnh cộng hưởng, bắt nhịp hơi thở của thời đại. Để tầm vóc của TP.HCM hôm nay không chỉ là “ba trong một” mà là “ba thành một”. Điều ấy được thể hiện qua các ca khúc như Thành phố trong tim, Bình Dương một khúc tình quê, ....

NSƯT Hữu Quốc và Vân Khánh trong tiết mục Bình Dương một khúc tình quê. Ảnh: THUẬN VĂN

Chương 3 Tự hào Việt Nam với các tiết mục Hò vươn mình, Yêu nụ cười Việt Nam, Bay qua biển Đông, Tự hào Việt nam - Vinh quang đang chờ ta, Khát vọng hùng cường... đã khép lại chương trình trong không gian âm nhạc hướng biển, nơi chủ quyền và tầm vóc đất nước được khẳng định bằng cảm xúc tự hào.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng. Ảnh: THUẬN VĂN

Ca sĩ Phương Thanh và nhóm Nhật Nguyệt thể hiện ca khúc Bay qua biển Đông. Ảnh: THUẬN VĂN

Ca sĩ Võ Hạ Trâm và Hoàng Hải thể hiện liên khúc Tự hào Việt Nam - Vinh quang đang chờ ta. Ảnh: THUẬN VĂN

Đáng chú ý, tại điểm cầu phường Bà Rịa, trong chương trình "Dưới ánh sáng quang vinh" ca sĩ Đức Phúc lần đầu tiên đưa tiết mục Phù Đổng Thiên Vương lên sân khấu tại Việt Nam sau khi giành chiến thắng lịch sử tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025.

Các tiết mục tại điểm cầu phường Bà Rịa. Ảnh: KHÁNH LY

Ca sĩ Đức Phúc thể hiện ca khúc Phù Đồng Thiên Vương. Ảnh: KHÁNH LY

Chương trình nghệ thuật Dưới ánh sáng quang vinh với sự tham gia của các nghệ sĩ như NSND Hữu Quốc, NSƯT Vân Khánh, Phạm Trang, Phương Thanh, Đào Mác, Duyên Huyền, NSUT Khánh Ngọc, Võ Hạ Trâm, Hoàng Hải, Hoàng Bách, Đông Nhi, Thanh Ngọc, Đức Phúc, Dương Hoàng Yến, Duyên Quỳnh, nhóm Mắt Ngọc, nhóm Mây Trắng…

Hình ảnh tiết mục nghệ thuật tại điểm cầu phường Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH