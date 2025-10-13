Lãnh đạo TP.HCM thăm và tặng bằng khen cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên 13/10/2025 17:07

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng đoàn lãnh đạo đã đến thăm và trao tặng bằng khen cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học, nghệ thuật.

Chiều ngày 13-10, đoàn lãnh đạo TP.HCM, do ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm và trao bằng khen cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, nhà sản xuất và biên kịch phim điện ảnh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối vì thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học, nghệ thuật.

Đây là một hoạt động tiếp nối trong kế hoạch tổ chức thăm các văn nghệ sĩ tiêu biểu, đặc biệt là những nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời động viên các cá nhân và tập thể đã có đóng góp tích cực trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Đoàn lãnh đạo TP.HCM đến thăm và trao thưởng cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Ảnh: V. HÀ

Phát biểu tại buổi thăm và trao thưởng, NSND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, bày tỏ niềm tự hào và xúc động sau khi phim điện ảnh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được trình chiếu và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả.

NSND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM.

"Bộ phim ra mắt đúng dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả... Chính quyền thành phố và những người làm công tác văn hóa, tuyên giáo như chúng tôi thực sự rất vui và vinh dự khi bộ phim được giới chuyên môn ghi nhận cao.

UBND TP.HCM đã chỉ đạo các cơ quan phối hợp chặt chẽ với đoàn phim, nhà sản xuất và nhà phát hành để lan tỏa bộ phim mạnh mẽ hơn nữa đến công chúng. Như chúng ta đã thấy, bộ phim đã tạo nên một tiếng vang lớn với doanh thu ấn tượng" - NSND Thanh Thúy chia sẻ.

Tại buổi thăm, đại diện đoàn lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Bùi Thạc Chuyên vì những đóng góp quý báu cho nền văn học - nghệ thuật của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung thông qua các tác phẩm điện ảnh, đặc biệt là phim điện ảnh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối.

"Hi vọng rằng đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sẽ tiếp tục cho ra đời những tác phẩm như Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, để thế hệ trẻ của thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung hiểu biết nhiều hơn về lịch sử vẻ vang của dân tộc mình" - ông Dũng bày tỏ.

Dịp này, ông Dũng cũng đã trao bằng khen cùng phần thưởng trị giá 10.000.000 đồng cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Trước sự ghi nhận từ lãnh đạo TP.HCM, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo thành phố, các sở, ngành và tất cả những người đã đồng hành cùng phim điện ảnh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối.

"Tôi chỉ là người đại diện nhận phần thưởng này, vì thực sự đây là thành quả của rất nhiều anh chị em đã cống hiến hết mình để làm nên bộ phim. Đây là một tác phẩm khó, đòi hỏi nguồn lực lớn và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan. Nhờ có sự quan tâm và hỗ trợ đặc biệt từ thành phố ngay từ những ngày đầu, chúng tôi mới có thể thực hiện được" - đạo diễn Bùi Thạc Chuyên xúc động chia sẻ.

Bên cạnh đó, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng có dịp ôn lại hành trình đầy thử thách để thực hiện bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối.

Từ việc lên ý tưởng trong suốt 10 năm, đến giai đoạn tiền kỳ, quay phim và hậu kỳ kéo dài hơn 2 năm đặc biệt là việc ghi hình trong hệ thống địa đạo thật, điều chưa từng được thực hiện trước đó, tất cả đều là những nỗ lực vượt qua khó khăn đáng trân trọng của ê-kíp.



Ông Nguyễn Văn Dũng trao phần thưởng của Thành ủy TP.HCM cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, ông Dũng cũng ghi nhận những đóng góp của ê-kíp phim, đồng thời ông Dũng và NSND Thanh Thúy cũng đã đưa ra nhiều ý tưởng làm phim về các địa điểm lịch sử tại TP.HCM cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trong tương lai.

Theo ông Dũng, hiện nay, TP.HCM có nhiều địa điểm lịch sử có thể khai thác thành phim như: Địa đạo Phú Thọ Hòa, chiến khu Rừng Sác, tuyến đường dân công hỏa tuyến và cả những bộ phim về đại dịch COVID-19...

Chia sẻ thêm tại buổi thăm và trao thưởng, NSND Thanh Thúy, bên cạnh 50 tác phẩm văn học - nghệ thuật tiêu biểu, bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối cũng đã được giới thiệu trong Đại hội Đảng bộ TP.HCM với sự tham dự của gần 500 đại biểu.

"Điều này khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Thành ủy, UBND TP.HCM đối với lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, đặc biệt là phim ảnh về đề tài lịch sử cách mạng" - NSND Thanh Thuý nhấn mạnh.