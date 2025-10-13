Cháy vé các suất diễn vở ballet kinh điển 'Hồ Thiên Nga' tại Nhà hát TP.HCM 13/10/2025 09:14

(PLO)- Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM đã mang Hồ Thiên Nga trở lại sân khấu thành phố, với hai đêm diễn cháy vé và những tràng pháo tay không dứt – minh chứng cho sức sống bền bỉ của nghệ thuật ballet.

Tối 12-10, đoàn vũ kịch của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) đã khép lại 2 đêm diễn đầu tiên của vở ballet Hồ thiên nga tại Nhà hát TP.HCM.

Vở ballet "Hồ Thiên Nga" lần đầu lên sân khấu Nhà hát TP.HCM do ê-kíp nghệ sĩ Việt thực hiện

Đây là lần đầu tiên HBSO dàn dựng trọn vẹn vở ballet kinh điển Hồ Thiên Nga trên sân khấu TP.HCM, dưới bàn tay biên đạo của nghệ sĩ Na Uy Johanne Jakhelln Constant.

Trong cả hai đêm diễn Hồ Thiên Nga, Ban tổ chức vui mừng khi vở diễn cháy vé, khán phòng ba tầng của Nhà hát TP.HCM kín chỗ.

Khán phòng Nhà hát TP chật kín khán giả

Sau hơn 1 tháng, kể từ lúc giới thiệu các trích đoạn của vở ballet Hồ Thiên Nga trong chương trình Giai điệu mùa thu (hồi tháng 8-2025), đến nay các diễn viên cho thấy sự trưởng thành sau hơn 1 tháng tập luyện.

Những động tác đồng đều, kỹ thuật ballet được trình diễn điêu luyện đã khiến khán phòng vang dội tiếng vỗ tay không ngớt.

Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Ha My, Giám đốc HBSO cho biết ngay khi những giai điệu đầu tiên của vở ballet kinh điển Hồ Thiên Nga vang lên, bản thân ông đã thực sự rơi nước mắt.

"Bên cạnh nỗi nhớ nước Nga, nơi tôi từng học tập và làm việc thì còn là niềm vui mừng khi vở ballet kinh điển của thế giới đã lên sân khấu tại Nhà hát TP.HCM sau nhiều năm ấp ủ của các thế hệ nghệ sĩ" - ông My nói.

Cũng theo ông My, trong quãng thời gian đầu tiên tập luyện với cường độ yêu cầu của biên đạo, các nghệ sĩ múa rất vất vả, mất thể chất, tất cả đều rũ rượi sau mỗi buổi tập. Nhưng dần mọi người quen dần với cường độ làm việc, thể trạng, kỹ thuật cũng được nâng lên…

Ngoài việc làm và đưa được vở diễn kiệt tác lên sân khấu TP lần đầu tiên thì ý nghĩa hơn nữa chính là niềm đam mê trong các nghệ sĩ của HBSO được hâm nóng trở lại. Nhạc trưởng Lê Ha My

Nguyễn Hà Trương An Nhiên (14 tuổi) thứ 2 từ trái sang cho thấy sự tự tin sau nhiều tháng tập luyện tích cực

Ông Nguyễn Phúc Hải, Trưởng đoàn Vũ kịch, cho biết nếu ở lần công diễn trích đoạn trước khán giả chưa cảm nhận trọn vẹn thì với phiên bản hoàn chỉnh này, sức hấp dẫn đã rõ rệt hơn. “Trước đây thời gian tập luyện khá gấp gáp nên các diễn viên chưa thể truyền tải hết tinh thần tác phẩm. Đến nay, kỹ thuật đã hoàn thiện hơn, sân khấu và âm nhạc cũng được chuẩn bị chỉn chu hơn" - ông Hải nói.

Vở ballet Hồ Thiên Nga có 3 màn, xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Hoàng tử Siegfried và Công chúa Odette – một chuyện tình bi thảm và kịch tính, tràn ngập đam mê và sự phản bội.

Nghệ sĩ Ballerina Đỗ Hoàng Khang Ninh, đảm nhận vai thiên nga Odette.

Đảm nhận vai thiên nga Odette, nghệ sĩ Ballerina Đỗ Hoàng Khang Ninh cho biết: "Tôi rất hạnh phúc khi nghe khán giả đã vỗ tay chúc mừng sau mỗi phân đoạn khép lại. Đó là động lực rất lớn cho mỗi diễn viên trên sân khấu. Những tràn vỗ tay đó là sự công nhận của khán giả dành cho công sức luyện tập của chúng tôi.

Trong bản hoàn chỉnh này, phần múa đôi gây cho tôi khó khăn nhất bởi phần múa đôi của thiên nga trắng rất là chậm và cần sự dẻo dai. Phần diễn đó kéo dài trong 9 phút, tôi phải liên tục đứng trên mũi cứng, chưa kể việc liên tục đưa chân cao điều đó cần rất nhiều lực chân" - Khang Ninh cho hay.

Vở ballet Hồ Thiên Nga quy tụ dàn nghệ sĩ của HBSO, các diễn viên trường múa TP.HCM...

Hồ Thiên Nga cũng là vở đánh dấu sự trở lại của NSƯT Hoàng Yến trong vai trò trợ lý biên đạo sau ca mổ lớn nhất trong sự nghiệp.

Nữ nghệ sĩ bày tỏ niềm tự hào khi đoàn múa HBSO đã dàn dựng thành công vở ballet kinh điển Hồ Thiên Nga dù lực lượng còn mỏng. Dẫu đối mặt nhiều khó khăn, biên đạo người Na Uy luôn thấu hiểu và linh hoạt điều chỉnh phù hợp với điều kiện của đoàn.

“Chắc chắn vẫn còn nhiều trăn trở về nhân sự, về những chi tiết cần chỉnh sửa và thời gian tập luyện, nhưng trên tất cả, điều quý giá nhất là nỗ lực của chúng tôi đã được khán giả công nhận" - NSƯT Hoàng Yến chia sẻ.

Vở ballet quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ.