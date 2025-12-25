Nghệ sĩ Nhân dân Đinh Bằng Phi qua đời 25/12/2025 17:04

(PLO)- Nghệ sĩ Nhân dân Đinh Bằng Phi qua đời sáng 25-12 tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi. Ông để lại nhiều tiếc thương và dấu ấn bền bỉ với nghệ thuật hát bội truyền thống.

Xác nhận với Pháp Luật TP.HCM ngày 25-12, ông Đinh Thành Tâm, con trai Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Đinh Bằng Phi cho biết cha ông qua đời vào 8 giờ 30 sáng cùng ngày. Những năm gần đây, sức khỏe của ông suy giảm nghiêm trọng do mắc bệnh Alzheimer.

NSND Đinh Bằng Phi. Ảnh: TƯ LIỆU

Dù trí nhớ giảm sút, mỗi lần gặp lại đồng nghiệp, ông vẫn nhắc nhớ nhiều câu chuyện về thời hoàng kim của hát bội.

NSND Đinh Bằng Phi sinh năm 1937, tốt nghiệp Trường Sư phạm Quốc gia Sài Gòn. Say mê hát bội, ông từng dàn dựng nhiều trích đoạn tuồng lịch sử để giảng dạy cho học sinh. Từ năm 1969, ông làm chủ nhiệm lớp Hát bội tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM trò chuyện cùng NSND Đinh Bằng Phi. Ảnh: THANH THÙY

Năm 1971, ông thành lập Ban Hát bội Đinh Bằng Phi, quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng. Ban hát lưu diễn khắp các tỉnh, gây tiếng vang với các vở Giang Tả cầu hôn, Sự tích Trần Huyền Trang, Cánh tay Vương Tá. Từ năm 1977 đến 2003, ông cộng tác với Đoàn Hát bội TP.HCM.

Với vóc dáng nho nhã, ông đảm nhận hơn 30 vai kép văn, lão văn hiền lành, trung quân. Những vai diễn để lại dấu ấn sâu đậm gồm Tử Trình, Tư Đồ, Triệu Khuôn Dẫn, Trần Nhân Tôn. Ông là nghệ sĩ thứ ba của làng hát bội được phong tặng danh hiệu NSND.