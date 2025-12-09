Nghệ sĩ Thương Tín qua đời 09/12/2025 08:01

(PLO)- Nghệ sĩ Thương Tín qua đời ngày 8-12 sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Ông là gương mặt gạo cội của điện ảnh Việt Nam thập niên 1980-1990.

Ngày 9-12, Nhạc sĩ Tô Hiếu xác nhận với PLO, nghệ sĩ Thương Tín qua đời ngày 8-12 sau thời gian chống chọi với nhiều bệnh.

Là người hỗ trợ nghệ sĩ trong giai đoạn gần đây, nhạc sĩ cho biết ngay trong đêm 8-12, anh cùng anh Thanh Tùng, con trai nghệ sĩ Thương Tín đã tức tốc về Phan Rang (Khánh Hòa) để lo liệu tang sự.

Nghệ sĩ Thương Tín sinh năm 1956, là gương mặt gạo cội của sân khấu và điện ảnh Việt Nam, từng tham gia gần 200 bộ phim.

Ông tỏa sáng trong thập niên 1980 - 1990 qua các vai diễn nổi bật trong kịch Bông hồng cài áo, Huyền thoại mẹ, Tania, cùng loạt phim kinh điển như Ván bài lật ngửa, SBC (vai tướng cướp Bạch Hải Đường), Biệt động Sài Gòn, Chiến trường chia nửa vầng trăng...

Xuất thân từ Trường Quốc gia Âm nhạc, Kịch nghệ Sài Gòn, ông từng hoạt động tại Đoàn kịch nói Cửu Long Giang trước khi về Đoàn Kim Cương. Tại đây, Thương Tín đóng cặp với “kỳ nữ” Kim Cương và ghi dấu ấn qua nhiều vở diễn để đời như Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ, Tanhia.

Nghệ sĩ Thương Tín mất sau thời gian chống chọi bệnh tật.

Sau này, ông chuyển hướng nhiều hơn sang điện ảnh và tiếp tục khẳng định tên tuổi với hàng loạt vai diễn được công chúng yêu mến.

Năm 2015, ông phát hành hồi ký Một đời giông bão. Đến tháng 2-2021, nghệ sĩ nhập viện vì đột quỵ và được một số đồng nghiệp kêu gọi hỗ trợ. Từ đầu năm 2022, sau khi sức khỏe phục hồi, ông tham gia ca hát tại một số sự kiện và đêm nhạc nhỏ.

Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Thương Tín gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ông kết hôn với người vợ kém 32 tuổi, có một con gái và nỗ lực mưu sinh để chăm lo gia đình. Trong hồi ký, ông từng chia sẻ về những cuộc tình trong quá khứ.

Mối tình đầu năm 19 tuổi với một hoa khôi của Trường Quốc gia Âm nhạc, Kịch nghệ để lại cho ông một người con trai, sau này theo nghề hát phòng trà. Những mối quan hệ sau đó đều không trọn vẹn. Người gắn bó với ông thời gian gần đây là chị Kim Chi; cả hai có chung một con gái, tên Thanh Thảo.