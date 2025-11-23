PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng - người gầy dựng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành qua đời 23/11/2025 10:00

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vừa phát đi thông báo chính thức: PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng trường, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dệt May Sài Gòn – đã từ trần, hưởng thọ 74 tuổi.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng sinh ngày 4-7-1952 tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội (nay là xã Phù Đổng, TP Hà Nội). Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động nghèo, cha mẹ đều làm nghề thủ công, hiền lành, chất phác. Ngay từ những năm tháng đi học, ông nổi tiếng là học sinh chăm chỉ, ham học hỏi, luôn đạt thành tích tốt và từng vinh dự nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng

Năm 1970, sau khi tốt nghiệp cấp III, ông được Nhà nước cử sang Liên Xô du học tại Trường Năng lượng Leningrad từ năm 1970 đến 1975.

Sau khi hoàn thành chương trình học, ông về nước công tác trong ngành ngoại thương. Với tinh thần cầu tiến, không ngừng học tập nâng cao trình độ, ông tiếp tục theo học cử nhân kinh tế, sau đó làm nghiên cứu sinh. Tháng 4-1997, ông bảo vệ thành công luận án và được cấp bằng tiến sĩ Khoa học Kinh tế tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Bên cạnh sự nghiệp ngoại thương và quản lý doanh nghiệp, ông luôn ấp ủ hoài bão cống hiến lâu dài cho giáo dục. Ông mong muốn trở thành một nhà giáo, nhà khoa học có những công trình nghiên cứu mang tính sáng tạo, thực tiễn, góp phần phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng.

Năm 2001, khi thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp của Đảng và Nhà nước, trên cương vị tổng giám đốc, ông đã quyết định đưa Công ty Dệt May Sài Gòn trở thành một trong bốn đơn vị đầu tiên của ngành dệt may Việt Nam chuyển sang mô hình công ty cổ phần.

Trong bối cảnh đó, trước những lựa chọn về việc khai thác quỹ đất để thu lợi kinh tế cao, ông đã thuyết phục Hội đồng quản trị dành nguồn lực đầu tư cho giáo dục, xây dựng trường học với phương châm “Đào tạo phải đi đôi với thực hành, đảm bảo lợi ích của người học, lợi ích của người thầy, lợi ích của xã hội”.

Từ một trung tâm đào tạo nghề cho công nhân ngành may, đơn vị từng bước phát triển thành Trường Kinh tế – Kỹ thuật – Nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành (năm 2002), sau đó là Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành (năm 2005).

Năm 2011, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chính thức được thành lập. Sự ra đời của trường trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, thể hiện rõ quyết tâm, tầm nhìn và khát vọng của người sáng lập.

Trong hơn 40 năm công tác và gần 20 năm giữ cương vị Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tiến trình phát triển của nhà trường. Từ con số không, trường từng bước xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Triết lý đào tạo mà ông theo đuổi và kiên trì xây dựng là “Thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp”, nhấn mạnh gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn xã hội.

Không chỉ là một nhà quản lý, lãnh đạo, ông còn được đồng nghiệp và các thế hệ sinh viên kính trọng như một người thầy mẫu mực, tận tâm với nghề. Song song công tác quản lý, ông vẫn dành nhiều thời gian cho nghiên cứu khoa học, giảng dạy và đào tạo thế hệ kế cận.

Với những đóng góp trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và sản xuất – kinh doanh, ông được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; các danh hiệu Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu, Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu…

Thông tin lễ tang của PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: NTCC

Sự ra đi của PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng là mất mát lớn không chỉ đối với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp mà còn đối với Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và nhiều thế hệ sinh viên, cán bộ, giảng viên đã được ông dìu dắt, truyền cảm hứng. Những giá trị về sự bền bỉ, tinh thần dấn thân, niềm tin vào tri thức và con người mà ông để lại tiếp tục là nền tảng tinh thần cho sự phát triển của nhà trường trong chặng đường tiếp theo.

Theo thông báo, lễ viếng ông sẽ được Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt May Sài Gòn, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cùng gia đình tổ chức từ 8 giờ ngày 27-11-2025 đến 8 giờ ngày 28-11-2025 tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP.HCM).