Học sinh Hưng Yên là thủ khoa thi đánh giá tư duy đợt 1 03/02/2026 07:25

(PLO)- Thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy đợt 1 năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội đạt 96,1 điểm, là học sinh Trường THPT Hưng Nhân, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 3-2, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm thi đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2026.

Kỳ thi được tổ chức trong 3 kíp thi gồm sáng và chiều thứ 7 ngày 24-1 và sáng chủ nhật ngày 25-1 với gần 17.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Kỳ thi được tổ chức cùng thời gian tại 28 điểm thi, trong đó 15 điểm thi tại khu vực Hà Nội và 13 điểm thi ở các địa phương gồm: Hưng Yên (2 điểm thi), Hải Phòng (2 điểm thi), Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình (2 điểm thi), Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Phổ điểm thi đánh giá tư duy đợt 1 năm 2026. Ảnh: NTCC

Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, đợt thi đã diễn ra thành công với tỉ lệ thí sinh dự thi đạt trên 98%. Công tác chấm thi đã được triển khai khẩn trương ngay sau đó.

Thủ khoa của đợt 1 năm 2026 đến từ Trường THPT Hưng Nhân, tỉnh Hưng Yên, với 96,1/100 điểm.

Có năm thí sinh đạt trên 90 điểm, 59 thí sinh đạt trên 80 điểm, 564 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của đợt 1 năm 2026 là 54.01/100.

Top 6 của đợt 1 là các thí sinh đến từ các trường THPT sau:

STT

Tên trường

Tỉnh

1

THPT Hưng Nhân

Hưng Yên

2

THPT chuyên Bắc Giang

Bắc Ninh

3

THPT Liên Hà

Hà Nội

4

THPT An Dương

Hải Phòng

5

THPT chuyên Hưng Yên

Hưng Yên

6

THPT Lê Lợi

Thanh Hóa



Thí sinh truy cập tài khoản đã đăng ký tại địa chỉ https://tsa.hust.edu.vn để xem kết quả thi đợt 1 của mình. Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh dạng ký số điện tử và được gửi trực tiếp vào tài khoản đăng ký dự thi của thí sinh trên hệ thống.

Thí sinh có thể sử dụng giấy chứng nhận điện tử này để làm hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học. Nếu thí sinh muốn nhận giấy chứng nhận bản in giấy thì phải đăng ký trên hệ thống.

Kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội được sử dụng trong công tác xét tuyển đại học năm 2026 với gần 50 trường sử dụng.

Kỳ thi còn 2 đợt thi tiếp theo. Trong đó, ở đợt 2, ngày thi 14 và 15-3, ngày mở hệ thống đăng ký 5 đến 15-2; ở đợt 3, ngày thi 16 và 17-5, ngày mở hệ thống đăng ký 5 đến 15-4.