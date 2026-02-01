Đề thi đánh giá năng lực năm 2026 của ĐH Quốc gia TP.HCM như thế nào? 01/02/2026 08:01

(PLO)- Cùng với việc công bố đề thi mẫu, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng đưa ra một số khuyến nghị về chiến lược làm bài thi đánh giá năng lực năm 2026 cho thí sinh.

Thông tin từ ĐH Quốc gia TP.HCM, đơn vị này đã công bố đề thi minh họa bài thi đánh giá năng lực (V-ACT) năm 2026, giúp thí sinh và phụ huynh có cơ sở làm quen với cấu trúc, nội dung và định hướng đánh giá của kỳ thi.

Đây là năm thứ 9 kỳ thi đánh giá năng lực được ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, tiếp tục là một trong những phương thức tuyển sinh quan trọng vào hàng trăm trường ĐH, CĐ trên cả nước.

Theo công bố, kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 được tổ chức theo hình thức thi trực tiếp trên giấy, thời gian làm bài 150 phút. Đề thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu có bốn phương án lựa chọn, thí sinh chọn một đáp án đúng duy nhất cho mỗi câu hỏi. Với số lượng câu hỏi và thời gian làm bài như trên, trung bình mỗi câu hỏi thí sinh có khoảng 1,25 phút để hoàn thành.

Cấu trúc đề thi minh họa gồm ba phần chính, tập trung đánh giá toàn diện các năng lực cốt lõi cần thiết cho việc học tập ở bậc ĐH. Phần sử dụng ngôn ngữ chiếm 60 câu hỏi, trong đó có 30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh, nhằm đánh giá khả năng đọc hiểu, sử dụng ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ của thí sinh. Phần toán học gồm 30 câu hỏi, tập trung vào khả năng tư duy toán học, vận dụng kiến thức và giải quyết vấn đề. Phần tư duy khoa học cũng gồm 30 câu, trong đó chú trọng đánh giá năng lực logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học, giúp đo lường khả năng lập luận và tư duy hệ thống của thí sinh.

Thí sinh xem chi tiết đề minh họa năm 2026 TẠI ĐÂY.

Năm 2026 là năm thứ 9 kỳ thi đánh giá năng lực được tổ chức để xét tuyển vào ĐH-CĐ. Ảnh: LT

Cùng với việc công bố đề thi mẫu, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng đưa ra một số khuyến nghị về chiến lược làm bài. Với thời gian làm bài tương đối dài và số lượng câu hỏi lớn, thí sinh cần quản lý thời gian hợp lý trong suốt quá trình làm bài. Việc ưu tiên hoàn thành các câu hỏi dễ, quen thuộc trước sẽ giúp tối đa hóa điểm số và tạo tâm lý tự tin. Với những câu hỏi khó hoặc các đoạn đọc dài, nếu mất quá nhiều thời gian, thí sinh nên tạm thời bỏ qua và quay lại sau nếu còn thời gian. Trước khi kết thúc bài thi, thí sinh nên dành vài phút cuối để rà soát phiếu trả lời, tránh tô nhầm ô hoặc bỏ sót câu hỏi.

Theo kế hoạch, kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 được tổ chức thành hai đợt. Đợt một, thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 24-1 đến hết ngày 23-2, kỳ thi chính thức diễn ra vào sáng chủ nhật ngày 5-4 tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố. Kết quả thi đợt một dự kiến được công bố vào ngày 17-4. Đợt hai bắt đầu đăng ký từ ngày 18-4 đến hết ngày 25-4, kỳ thi được tổ chức vào ngày 24-5 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố. Thí sinh có thể đăng ký dự thi một hoặc cả hai đợt trên cổng thông tin chính thức của kỳ thi.