Thông tin tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Luật, Đại học Huế 30/01/2026 18:38

(PLO)- Trường Đại học Luật, Đại học Huế công bố dự thảo thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng về lĩnh vực pháp luật.

Nhà trường định hướng cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học công nghệ có chất lượng cao, tư vấn chính sách pháp luật đáp ứng nhu cầu phát triển của cả nước và khu vực.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Stt

Ngành/Chuyên ngành

Phương thức tuyển sinh

I. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1

Ngành Luật

Gồm 5 chuyên ngành:

- Luật Hành chính

- Luật Dân sự

- Luật Kinh tế

- Luật Hình sự

- Luật Quốc tế

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi TN THPT năm 2026

- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành

2

Ngành Luật Kinh tế

II. ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

1

Thạc sĩ Luật Kinh tế







Xét tuyển

2

Thạc sĩ Luật

3

Thạc sĩ Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

4

Tiến sĩ Luật Kinh tế



Mọi thông tin chi tiết, thí sinh và phụ huynh có thể liên hệ:

Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Địa chỉ: Số 20, đường Võ Văn Kiệt, phường An Cựu, TP. Huế

Website: https://hul.edu.vn - http://tuyensinh.hul.edu.vn/

Email: tuyensinh@hul.edu.vn

Điện thoại: 0234.3946997 - 0934.75.75.11

Facebook: Đại học Luật Huế - https://www.facebook.com/hul.edu.vn/